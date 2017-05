Manchester City: crack se revela contra Guardiola y amenaza con dejar el club

El futbolista se cansó de tener pocos minutos en el Manchester City y no está contento con seguir bajo la dirección de Pep Guardiola.

Nolito fue un gran referente para el Celta de Vigo y su nombre aparecía en las agendas de los grandes equipos de España como el Barcelona y el Real Madrid. Sin embargo, una llamada de Pep Guardiola lo convenció para que su decisión final sea fichar por el Manchester City de la Premier League. No toda salió como pensaba, el español apenas ha jugador 39 minutos en cuatro meses y ya alista sus maletas.

"Desde diciembre que no juego prácticamente nada en el Manchester City y no soy de estar en un equipo donde no juego.Veremos qué pasa", dijo Nolito en una clara respuesta su técnico Pep Guardiola.

Asimismo, Nolito sabe muy bien de la dura competencia que tiene contra otros futbolista como Leroy Sané, Jesús Navas y Raheem Sterling. Pero nunca imaginó que iba a pasar tanto tiempo en el banquillo por la forma en que Pep Guardiola lo enamoró para que se vaya al Manchester City.

"Cuando fiché sabía que podría no jugar y mis compañeros en los extremos lo están haciendo muy bien. Soy positivo y siempre pienso que lo mejor está por llegar. Cuando no juegas mucho la temporada se hace dura. No he hablado con Pep Guardiola de los motivos", concluyó.

Por otro lado, Nolito habló acerca del Celta de Vigo y su prueba de fuego contra el Manchester United. Para él, ellos pueden vencer al equipo de José Mourinho y ganar la final de la Europa League.