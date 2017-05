Atlético Madrid : Antoinne Griezmann arremetió contra Real Madrid con estas duras palabras

Se acerca el partido más importante de Europa en lo que va del año. Real Madrid y Juventus definirán quien es el mejor de Europa. Antoinne Griezmann se pronunció sobre este trascendental partido y dijo estas duras palabras

Antoinne Griezmann es uno de los jugadores que en los últimos años siempre ha estado entre los jugadores más importantes que puedan ganar el Balón de Oro. El francés será uno de los gran ausentes de la final de la Champions League.

El delantero del 'Aleti' se pronunció sobre quien es su favorito para ganar el máximo torneo de Europa " Quiero que gane la Juventus, esperemos que ganen la el campeonato. Creo que si llega a ganar Gianluigi Buffon debería ganar el Balón de Oro".

Sobre el futuro del Atlético de Madrid aseguro "El objetivo lo pondrá el presidente con los fichajes que haga. Estoy muy bien en el Atlético, ahora que hablen Gil Marín y mi representante. No me veo en China".

Griezmann se animó a hablar sobre Diego Simeone. "Cuando el Cholo no habla en un entrenamiento pensamos que le pasa algo. Me ha acercado a lo que siempre he soñado ser. Mi futuro en el Atlético no está ligado al futuro del Cholo".

Antoinne Griezmann anotó 6 goles en la actual Champions League.