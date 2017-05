Monaco: ¡BOMBA! Esta joya del Anderlecht será el primer fichaje del equipo francés [VIDEO]

Monaco quiere reforzar su plantilla y la estrella del equipo belga ya tiene pie y medio en el cuadro 'Monegasco'.

Monaco fue una de las sorpresas de la temporada 2016/17 y se quedó a puertas de la final de la Champions League. Asimismo, terminó con la hegemonía del PSG y salió campeón del fútbol francés. Por eso, alista la billetera para fichar a jóvenes estrellas de otras ligas, como es el caso de Youri Tielemans.

El volante de 20 años se formó en el Anderlecht de Bélgica y sus magníficas actuaciones en la primera división de su país hizo que varios clubes lo tengan en la mira. Sin embargo, el cuadro 'Monegasco' se adelantó a escuadras como Juventus o Manchester United y las negociaciones al parecer ya están bastante avanzadas.

Tielemans salió como el mejor futbolista de la Jupiler Pro League 2016-17 y se coronó campeón con Anderlecht. El director general del equipo, Herman Van Holsbeeck, dijo que ya está todo resuelto para que se vaya al Monaco.

"Pasará reconocimiento médico con el Mónaco el miércoles", dijo el directivo. Pese a que todo estaría arreglado, el Atlético Madrid aún se aferra a la posibilidad de comprarlo como pieza de recambio a Tiago. En el Monaco, Tielemans tomaría el lugar de Tiémoué Bakayoko, que es vinculado con el Chelsea.

Anderlecht's managing director Van Holsbeeck: "Tielemans will undergo a medical at Monaco on Wednesday." Player is flying to Nice today. pic.twitter.com/muDvRjRXni