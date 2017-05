Atlético Madrid: Fernando Torres le mandó una fuerte indirecta a Antoine Griezmann por polémicas declaraciones

Antoine Griezmann vive intensos momentos en el Atlético Madrid y Fernando Torres habló el futuro del francés.

Antoine Griezmann está en el ojo de la tormenta tras las declaración dadas a un medio francés dejó abierta la posibilidad de fichar por Manchester United. Sin embargo, el diario francés L'Equipe recogió otros polémicos comentarios sobre su futuro, que al parecer colmaron la paciencia de Fernando Torres.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Monaco: ¡BOMBA! Esta joya del Anderlecht será el primer fichaje del equipo francés [VIDEO]

El 'Niño' es un de los líderes del Atlético Madrid y tras confirmar que continuará 1 año más en el equipo de sus amores le dio con palo -indirectamente- al crack de francés. Y es que el delantero conversó con un programa de radio española y no dudó en atacar a su compañero.

"Lo que nosotros queremos es que todos nuestros jugadores se quieran quedar; no que se queden, que se quieran quedar. Lo importante es transmitirles que el Atlético es el mejor sitio para estar, que club pueda expresarles lo que significa y a partir de ahí es una decisión muy personal", sostuvo Torres.

So sad for what has happened in #Manchester . All my support to the relatives and friends of the victims #PrayForManchester pic.twitter.com/5Kmy5Sjs7g