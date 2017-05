Diego Costa: Delantero solo se irá de Chelsea si regresa al Atlético de Madrid

Diego Costa es uno de los jugadores más controversial del fútbol y luego de perder el encuentro ante Arsenal por la F.A Cup, lanzó una dura frase que pone en jaque a muchos.

Diego Costa se convirtió en el delantero más importante de la campaña del Chelsea que campeonó la Premier League. El español tiene que definir donde seguirá jugando, la siguiente temporada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Barcelona: jugadores no celebrarán la Copa del Rey ni menos cobrarán algún premio

Cuando fue consultado sobre su futuro aseguró "Me quedaré si hay intención del club y del míster de que me quede, pero si quieren venderme para traer otros delanteros, sólo iría a un club de primer nivel. Y todos saben cuál es el club que más me gusta. ¿El Atlético? Sí, es el Atlético”.

Costa está a la espera de la determinación del TAS sobre la situación del Atlético de Madrid de contratar jugadores tras el castigo que fue dado jnto al Real Madrid.

NO TE LO PIERDAS: Barcelona es víctima de hilarantes memes tras campeonar en la Copa del Rey [FOTOS]

Cabe señalar que hace algunas semanas, el delantero fue voceado para llegar a la Super Liga China donde iba a ganar una millonada, sin embargo, el propio ariete descartó esa posibilidad

EL DATO

Diego Costa ha anotado 20 goles con el Chelsea en la Premier League