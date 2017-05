Romário llamó imbécil al entrenador español Luis Aragonés

El exjugador del Barcelona arremetió contra el fallecido entrenador Luis Aragonés, quien lo dirigió en el Valencia de España.

Romário da Souza Faria, o simplemente Romário, dio una extensa entrevista a PAPEL, suplemento de El Mundo, donde recordó algunas pasajes de su vida como futbolistas, criticando a quien fuera su entrenador en el Valencia, Luis Aragonés a quien tildó de imbécil.

“¿Luis Aragonés? Un imbécil”, sostuvo el exjugador del Barcelona, evidenciando que no tiene buenos recuerdos del entrenador español que falleció en febrero del 2014.

Sin embargo, Romario tiene otro concepto del holandés Johan Cruyff a quien considera “el mejor entrenador que he tenido”, y que Pep Guardiola lo ve como “el más preparado de la actualidad”, agregando que Neymar, es "el gran nombre del fútbol del momento”.

Romario no pudo dejar de hablar del Barcelona, club que defendió entre los años 1993 - 1995. ”El actual me parece el mejor equipo del mundo. Pero mi Barça era todavía mejor. El Barcelona de hoy no sería nada sin el de Cruyff y luego el de Guardiola. Esos dos enseñaron a los de ahora a jugar, y yo tuve el honor de trabajar con ambos”, manifestó el actual diputado en Río de Janeiro.

EL DATO

Romario de 51 años jugó hasta el 2009 el fútbol profesional. Se retiró en el América de su país.