Real Madrid vs. Juventus: ni Cristiano Ronaldo ni Gareth Bale, este jugador preocupa a italianos

Real Madrid vs. Juventus se jugará este sábado en Cardiff con Cristiano Ronaldo y Gareth Bale como figuras del cuadro merengue pero los italianos le temen a otro jugador.

Real Madrid vs. Juventus tendrá a súperestrellas dentro del Millennium Stadium de Cardiff. Sin embargo, hay un jugador merengue que preocupa a Massimiliano Allegri, técnico de la 'Vieja Señora', que no es Cristiano Ronaldo ni Gareth Bale sino Casemiro.

Muchos pensarán que Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, Marcelo y Karim Benzema podrían generar escalofríos en la defensa de Juventus, pero Massimiliano Allegri tiene sus preferencias para la final de la Champions League, este sábado en Cardiff.

"Se habla de Isco o Bale, pero para mí sería más importante que Casemiro no jugara. No es el jugador mejor dotado técnicamente del Real Madrid. pero su concurso es básico, fundamental porque da ese equilibrio que ningún otro jugador puede dar. Desde que Casemiro es titular el Madrid ha cambiado mucho", manifestó el técnico italiano en la previa de Real Madrid vs. Juventus.

Asimismo, trascendió que Juventus alista una estrategia para anular a Casemiro y es que juegue al límite de la expulsión para cortar sus movimientos dentro del campo pese a no ser un jugador destinado al ataque.

EL DATO:

Real Madrid derrotó a Juventus (1-0) en la final de Champions League 1997-98.