Real Madrid vs. Juventus: Dani Alves calentó la final de Cardiff con esta frase

"Dicen que la última final de Champions League la ganaron con gol en fuera de juego", disparó el lateral en la conferencia previa al Real Madrid vs. Juventus en Cardiff.

Dani Alves confía en darle a Juventus la Champions League luego de 21 años. Fuente : AP

Dani Alves calentó la final con solo una frase. El lateral brasileño de la Juventus recordó que en la última final de Champions League, el Real Madrid convirtió un gol en posición adelantada.

Recordemos que el marcador derecho es el futbolistas que más veces le ha ganado al Real Madrid, con 19 partidos. Eso sí, no quiere personalizar el duelo en Cardiff.

"Estarán acojonados, ¿no? Así seguro que tienen más cuidado y no son tan favoritos". Dicen que la última final la ganaron con gol en fuera de juego. Vamos a intentar que resbalen y sin miedo del Real Madrid", disparó Dani Alves, quien puede ser el primer jugador en ganar el tercer "Triplete" (Liga, Copa y Champion League); eso sí, dicha marca no le quita el sueño.

"No pienso en ello. Cada día hay que hacer algo nuevo, distinto, pero eso lo dejo para la historia. No vivo pensando en mis logros. Estamos en un deporte de equipo. Las cosas individuales ya llegarán. Sólo juego para que mi equipo sea mejor. Estos partidos se vienen a ganar. No pienso en quién tengo delante. No tenemos miedo, Venimos a por la Copa y ya está", agregó.

Dani Alves rescató que es el único jugador de la plantilla de la Juventus que ganó la Champions (tres veces con el Barcelona), pero no se conforma e irá por una nueva 'Orejona'. Además, quiere que Gianluigi Buffon no se retire sin ser campeón de Europa.

"Los momentos vividos sólo valen para escribir páginas de tu historia. La vida me trajo aquí, a este equipo, para vivir el sueño de la Champions. Yo ya viví lo que se siente al ganarla, pero ellos no. Pienso que un jugador de la grandeza de Buffon lo debe tener. Su carrera sería la misma, pero Dije que venía un trabajador para soñar con este momento. Para llevar esa Copa a casa hay que llevar a cabo un esfuerzo más. Falta que el sueño se haga realidad. Espero ganarla antes de que se retire Buffon", finalizó.

Dani Alves viene de ganar la Serie A y la Copa de Italia con la Juventus.