Lionel Messi despejó las dudas sobre su futuro en el Barcelona: "Mi sueño es retirarme aquí" [VIDEO]

Lionel Messi confesó que su sueño es retirarse en el Barcelona, el argentino prometió ganar más títulos la próxima temporada y lamentó no haber estado en la final de la Champions League.

Leo Messi confirmó que se retirará en Barcelona. El argentino lamentó haber ganado la Champions League

Los rumores que sí Leo Messi se queda o se va del Barcelona aún siguen es España, pero esta vez, el jugador de la Selección Argentina, salió de una vez por todas a aclarar su futuro en tienda azulgrana

"Siempre lo he dicho, me gustaría terminar mi carrera en Barcelona. Es lo que siempre quise y siempre soñé", respondió Leo Messi al ser consultado sí seguirá en el Barcelona debido a que aún no firma su vínculo de renovación, el mismo que vence a mitad del próximo año.

Como se sabe, el fútbol chino viene revolucionando con los fichajes bomba, se llevó a Tevez, el brasileño Oscar, Lavezzi, y se dice que Messi es la gran obsesión de la Liga asiática, ante ello, el argentino se animó a confesar que habló con Gonzalo Higuaín sobre la liga asiática. “Hablamos mucho del cambio que tuvo al fútbol chino. ha crecido muchísimo, hizo un cambio muy grande a nivel mundial”, puntualizó.

A su vez, el seleccionado argentino también habló de la temporada que acaba de pasar. 'La Pulga' lamentó no haber ganado el triplete (Champions y Liga) y quedarse apenas con la Copa del Rey. "Nos hubiese gustado estar presentes en la final de la Champions y ganar la Liga. Lo intentamos pero no se dio", afirmó.



Por último, Messi explicó que el fútbol argentino se vive de una manera distinta a todo el mundo. El '10' del Barcelona aseguró que haber perdido las tres finales seguidas fue muy difícil levantarse de tremendo golpe anímico. "Perder finales así es duro, no es fácil recuperarse después de una final", sentenció.

Argentina sostendrá dos amistosos, pero Leo Messi solo jugará el duelo de este viernes ante Brasil de Neymar y luego quedará libre.