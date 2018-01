Sporting Cristal confirma amistosos para la pretemporada 2018

El debut del técnico chileno Mario Salas y de los nuevos refuerzos de Sporting Cristal será frente a Deportivo Municipal, Universidad San Martín y Sport Boys. Todavía no se confirma el rival para la 'Tarde Celeste'.

Foto: Sporting Cristal / Facebook

No falta mucho para que el Sporting Cristal arranque con los amistosos de pretemporada que servirán para llegar con el mejor ritmo al debut en el Torneo Descentralizado (aún sin fecha definida) y la Copa Sudamericana (21 de febrero ante Lanus de Argentina). El técnico chileno Mario Salas y los nuevos refuerzos buscarán borrar la mala imagen de la temporada anterior.

Para antes de los amistosos, los 27 jugadores del Sporting Cristal tendrán una primera práctica frente a la Reserva para el sábado 13 de enero (mañana) en la Florida. Después, el sábado 20 se medirán contra el Sport Boys en la misma sede. Hay mucha expectativa para observar el rendimiento de los fichajes de Emanuel Herrera y Yulián Mejía.

El miércoles 24 tendrán como oponente a la Universidad San Martín y el viernes 26 chocarán ante el Deportivo Municipal. Ambos choques también se jugarán en la Florida.

Uno de los movimientos que ha hecho Mario Salas es la nueva posición de Jorge Cazulo. El uruguayo no jugará más de central y volverá a su puesto natural en la volante.

“Que todo lo que estamos transmitiendo en forma futbolística se vea plasmado en el juego, en el campeonato. Todo ha sido muy grato, tienen una ciudad bellísima, la gente de Cristal se ha portado bastante bien, los jugadores, el club, todo está dado para trabajar. Esperemos que por todo lo que ahora estamos sembrando podamos cosechar alegrías, éxitos”, señaló Mario Salas.

Salas aseguró que el fichaje del argentino Omar Merlo es una de la posibilidades para el Sporting Cristal, ya que lo dirigió en su etapa en el Huachipato.

Sábado 20

Sporting Cristal (PER) vs. Sport Boys (PER)

Centro de Alto Rendimiento la Florida - Rimac

Hora: 10:00 am

Miércoles 24

Sporting Cristal (PER) vs. San Martín (PER)

Centro de Alto Rendimiento la Florida - Rimac

Viernes 26

Sporting Cristal (PER) vs. Deportivo Municipal (PER)

Centro de Alto Rendimiento la Florida - Rimac

Todavía falta confirmar el rival de la "Tarde Celeste" que, posiblemente, sea la Universidad Católica de Chile en el Alberto Gallardo. También se habla de otro amistoso internacional.

DATOS:

Sporting Cristal se reforzó con el argentino Emanuel Herrera (Lobos BUAP), el peruano Patricio Álvarez (FBC Melgar) y el colombiano Yulián Mejía (Atlético Bucaramanga).

Además, recuperó a Renzo Revoredo (FBC Melgar), Johan Madrid (Sport Rosario) y Rolando Arrasco (Sport Rosario ) para esta temporada.

Los canteranos que se mantienen en el plantel son Carlos Grados, Gianfranco Chávez, Frank Ysique, Flavio Gómez, Christopher Olivares y Fernando Pacheco. Estos también alternaran con el equipo de Reserva.