Partido de Sporting Cristal con UTC sería reprogramado para este fin de semana. Clubes que no tengan estadios jugarán en Lima y a puertas cerradas.

Descentralizado 2018: clubes que no tengan estadio jugarían en Lima y sin público

Finalmente Sporting Crisal sí jugaría este fin de semana ante UTC pero en Lima, más no en el estadio Mansiche como se tenía planeado. Según informa Diego Rebagliati, todos los clubes que sus estadios no tengan autorización, jugarán en nuestra capital y sin público.

Lo que busca la FPF es mantener la exigencia con respecto al sistema de licencias de los estadios. En caso que los clubes que no tengan dónde jugar, como el caso de UTC, que inscribió al Mansiche y Casa Grande (ninguno fue aprobado), jugarán en el Nacional pero a puertas cerradas, y obviamente los clubes se verían perjudicados en lo económico con respecto a sus taquillas.

Con respecto al partido entre UTC y Sporting Cristal, se dice que sería reprogramado para este mismo fin de semana. Sin embargo, la directiva celeste fue enfática, solicitará los tres puntos porque las bases del torneo son claras.

Se espera que en las próximas horas, la ADFP o la FPF pueda emitir un comunicado oficial sobre este tema, porque no es posible que a poco más de 24 horas para que inicie el Torneo de Verano, no se tenga conocimiento sí se juega o no el partido.