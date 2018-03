Pedro Troglio: “Si en Argentina se discute a Messi, imagínate si no lo harán con Siucho”

Roberto Siucho fue convocado a la selección mayor, ya ha tenido pasado en selecciones Sub 20 y Sub 17.

Ricardo Gareca dio la lista de convocados para los amistosos ante Croacia e Islandia de este mes. Las novedades fueron el regreso de algunos nombres, pero la que causó más sorpresa fue el llamado a Roberto Siucho. El joven atacante de Universitario fue llamado por primera vez.

Pedro Troglio, DT del cuadro crema, es uno de los artífices de llamado a Siucho y no dudo en defender a su jugador ante las críticas de su convocatoria. "A un futbolista profesional no debe importarle nada, está en la Selección. Han silbado a todos los jugadores del mundo. En Argentina discutimos a Messi, imagínate si aquí no van a discutir a Siucho” fue una de las frases que soltó.

“A Roberto (Siucho) le digo que disfrute porque por algo lo han llamado. No creo que el que te haya clasificado al Mundial sea tan ciego para convocar a Siucho”, fue lo que agregó Troglio, quien también formó parte de la selección argentina en algún momento.

También destacó y justificó su llamado a la selección. “Él (Siucho) es un jugador bárbaro, tiene 20 años y le estamos poniendo una mochila para que nos salve todos los partidos. Tranquilo muchachos, estamos en presencia de un potencial”. Cabe recordar que Roberto Siucho ha jugado todos los partidos de Universitario, como titular, en el presente año.