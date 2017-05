Sporting Cristal: Federico Cúneo tuvo polémicas palabras sobre el equipo de 'Chemo' Del Solar

Presidente del Sporting Cristal, Federico Cúneo, hizo un análisis del mal momento que atraviesa el equipo que tiene a su cargo José 'Chemo' Del Solar.

Contrariado se encuentra el presidente de Sporting Cristal, Fedérico Cúneo quien no encuentra explicación al mal momento que atraviesa el cuadro 'celeste' en el Torneo de Verano y al estar en el borde de la eliminación de la Copa Libertadores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VER Juventus vs. Mónaco EN VIVO ONLINE FOX SPORTS DIRECTO: semifinal Champions League [Guía de canales]

Federico Cúneo fue entrevistado por Superdeporte de Ecco Radio y lamentó la derrota sorpresiva ante la Academia Cantolao. "Ayer hemos perdidos y creo que el primer equipo está pasando uno de sus peores momentos. Yo soy presidente del directorio y tengo tres frentes: la reserva, que ya es campeón; el fútbol formativo que va primero y el fútbol profesional que tenemos que sacarlo del hueco de donde se encuentra. En dos frentes las cosas van bien y el otro lamentablemente no puedo decir lo mismo", declaró Cúneo.

Posteriormente, el presidente de Sporting Cristal dijo. "No puedo dar una explicación porque si tuviera claro cual es el problema ya lo hubiera resuelto. Vamos a seguir trabajando. A lo largo del tiempo, nuestro equipo no ha sido capaz de pasar la primera etapa de la Copa Libertadores, y me duele muchísimo no haber superado esa tara (deficiencia). Los últimos años en el primer torneo nacional, nos va muy mal y este diría que a pesar de lo que sucede no estamos últimos como le pasa a otros de los 'grandes'. Para mí, esta situación me mortifica porque pensé que esta vez íbamos a ser capaces, trabajamos para eso, y no lo logramos".

Luego, Cúneo afirmó que no se encuentra conforme con ninguna de las líneas del equipo de 'Chemo'. "No estoy satisfecho con ninguna de las líneas, con lo que estoy satisfecho es con el rendimiento de la reserva y con el fútbol formativo. Pero con las otras tendría que ser un loco para decirte que estoy sumamente satisfecho con la volante, los delanteros, la defensa o en el arco, han tenido puntos altos y puntos bajos, pero no estoy satisfecho"

NO TE LO PIERDAS: Juventus vs. Mónaco EN VIVO ONLINE por FOX SPORTS: 'Bianconeros' igualan 0-0 por la semifinal Champions League

Finalmente sostuvo que "Seamos campeones con la idea del próximo años volver a la Copa Libertadores y pasar. Nos viene bien ser campeones, pero yo creo que hay que mirar y triunfar en la región".

EL DATO

A Sporting Cristal le faltan dos encuentros en Copa Libertadores. De local ante Independiente de Santa Fe y de visita ante Santos. De ganar los partidos podría tener chances de avanzar.