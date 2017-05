Juan Aurich: Wilmar Valencia se pronunció sobre su salida del 'Ciclón del Norte'

Wilmar Valencia dejó de ser entrenador del Juan Aurich tras la humillante goleada en el Cusco por 7-0 ante Real Garcilaso por el Torneo de Verano.

Da la cara. El entrenador nacional Wilmar Valencia se pronunció sobre su salida del Juan Aurich luego de hacer una pésima campaña en el Torneo de Verano donde quedó en la cola con 11 puntos.

Luego que César Alva, presidente del Juan Aurich confirmará que el 'Ciclón' se encuentra en la busqueda de nuevo DT, Wilmar Valencia reconoció que se inició mal el Descentralizado. "Ayer tuve una reunión, presentamos un informe del Torneo de Verano, puse mi cargo a disposición y lo aceptaron como se veía venir después de los últimos resultados. Hay que tomarlo con tranquilidad, es difícil tener los resultados que se habían tenido", dijo Valencia en Ovación.

Valencia sostuvo que los resultados fue el principal motivo para renunciar. "Principalmente me voy por los resultados, soy un tipo agradecido a esta oportunidad de ser parte de este proyecto con un equipo joven. Solo me queda agradecer y desearles lo mejor. Creo que buscar ahora algún otro tema adicional aparte de los resultados es poner una justificación. Lamentablemente los resultados son los que mandan, muchas veces no se valora el trabajo del día a día", expresó.

"Hay que tener en consideración que Aurich no ha jugado de local, incluso uno de local contra Alianza se jugó en Matute pero ya queda de lado porque suena a justificación. En los momentos difíciles hay qu poner el pecho, el resultado ante Garcilaso sirve para que uno se quede sin trabajo, yo presenté mi informe y puse mi cargo a disposición. Hay un buen grupo, jóvenes con gran potencial pero creo que nos pasó factura el calendario, el desgaste y la poca experiencia que tiene el plantel", añadió.

Finalmente, Valencia se refirió a los entrenadores que también dejaron sus puestos en el Torneo de Verano. "En el fútbol no pasa eso, muchos pueden decir así pero ya vemos que en la 4ta fecha salió el profesor Uribe, también Aravena, ha habido cambios en los clubes. El fútbol es resultadista y hoy en día con mayor razón, acá no se puede hablar de proyectos ni de procesos".

Wilmar Valencia estuvo en la temporada pasada en Real Garcilaso. Antes estuvo en Sport Huancayo, León de Huánuco y Alianza Lima.