Dorita Orbegoso: Ex de Chemo Ruiz deslumbró en desfile con diminuto bikini [VIDEO]

Dorita Orbegoso sigue desfilando su belleza en las pasarelas, pero es esta ocasión tuvo un descuido.

La modelo Dorita Orbegoso paralizó el corazón a sus miles de seguidores con una video en la cual la 'morocha' desfila en lencería mostrando su espectacular figura y dejando en claro la razón



Tras su salida de los realitys de la televisión peruana, la modelo, bailarina y actriz cómica Dorita Orbegoso no ha encontrado mejor forma de mantenerse vigente participando de desfiles no solo en Lima, sino en el interior del país.



El video fue subido a Youtube y de inmediato obtuvo miles de reproducciones con la esperanza de asistir a uno de estos eventos para verla de cerca.

EL DATO

Dorita Orbegoso fue pareja y esposa del exjugador de Universitario, Marco Ruíz, por varios años hasta su ruptura en 2012.