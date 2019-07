Panamericanos Lima 2019 [EN VIVO]: calendario y resultados de las pruebas del sábado 27 de julio

Lima 2019 [EN VIVO] | Los Juegos Panamericanos 2019 continúan este sábado 27 de julio con varias disciplinas en agenda: Squash, Twaekondo, Vóley de Playa, Softbol, Rugby 7, Pentatlón Moderno, Patinaje Artístico, entre otros. Revisa la programación en el día 4 y todo sobre los atletas peruanos que estarán, en el que destaca Diego Elías.

A continuación, no te pierdas los detalles claves del cuarto día de Lima 2019: resultados, horarios, deportistas peruanos que competirán, canales y cómo conseguir entradas.

Squash

Diego Elías vs César Salazar a las 10:30 a.m. (semifinales Squash)

Perú vs Estados Unidos (8:30 p.m.)

Maratón

Gladys Tejeda es la cara en Maratón femenino de Lima 2019. Willy Canchanya y Christian Pacheco en el Maratón masculino.

Vóley de Playa

Perú vs Chile (9:50 a.m. en octavos de final de vóley de playa femenino)

Perú vs Nicaragua (11:30 a.m. por puestos del 13 al 16 en vóley de playa masculino)

Twaekondo

Julissa Diez Canseco vs Solansh Vargas (3 p.m.)

Tiro

Triatlón

Balonmano

Boxeo

Bowling

¿Qué canales transmitirán los Panamericanos Lima 2019?

Conoce la guía de canales que transmitirán los Panamericanos Lima 2019 durante su realización. La ceremonia oficial inicia el viernes 26, pero dos días antes se iniciarán algunas pruebas y podrán ser seguidas en vivo. Conoce dónde verlo a continuación.



Perú: Lima 2019, Latina, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú.

Argentina: TyC Sports y TV Pública Argentina

Brasil: Rede Record

Chile: CNN Chile, CDF, Chilevisión y CDO

Colombia: FOX Sports, Claro Sports y Win Sports

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: ESPN, Claro Sports y Televisa

Paraguay: Tigo Sports y Latele

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: VTV y Canal 43

Venezuela: La Tele Tuya

¿Dónde comprar entradas para Panamericanos Lima 2019?

Las entradas para los Panamericanos Lima 2019 pueden ser adquiridas dando clic aquí. Los precios van desde 10 a 50 soles, pero habrán descuentos del 50% para aquellas personas que sufran de discapacidad y sus acompañantes, adultos mayores de 60 años y menores de 18.