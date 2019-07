Panamericanos Lima 2019: Maratón [EN VIVO] vía Latina y Movistar con Gladys Tejeda como abanderada

Lima 2019 | Los Juegos Panamericanos Lima 2019 nos presentará una de sus competencias más esperadas: la Maratón, que será transmitida EN VIVO ONLINE vía Latina Televisión desde las 9:00 a.m. (masculino) y 10:00 a.m. (femenino), ambos en horario peruano. Además, el minuto a minuto de esta competencia podrá ser seguido a través de Líbero.pe que tendrá todas las incidencias del evento con el equipo especial desplegado en la zona.

La competencia se realizará este sábado 27 de julio desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y contará con la participación de artistas de renombre que nos deleitarán con todo su talento en las pistas, entre las deportistas más destacadas de la competencia se encuentra la peruana Gladys Tejeda, quien representará a la patria para tratar de hacerse de alguna presea en el podio de esa disciplina.

El recorrido de la maratón será desde el Parque Kennedy en el distrito de Miraflores. Podrá seguir la transmisión de esta importante competencia de los Juegos Panamericanos Lima 2019 por la señal de Movistar Deportes, Latina y también de ESPN. Cabe señalar que las personas que quieran asistir a la mencionada competencia lo pueden hacer siguiendo algunos parámetros que puedes conocer aquí.

Sin duda alguna, una de las principales bajas que tuvo el elenco peruano que concursa en los Juegos Panamericanos Lima 2019 es la ausencia de la fondista Inés Melchor, quien a solo unos días de iniciar las competencias quedó afuera de competición tras una lesión que la marginó de dicho certamen.

Lima 2019: Maratón Femenina | Horarios en el mundo

Perú 8:30 am. / 9:30 am. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

México 8:30 am. / 9:30 am. |

Ecuador 8:30 am. / 9:30 am.. |

Colombia 8:30 am. / 9:30 am. |

Bolivia 9:30 am / 10:30 am. |

Paraguay 9:30 am / 10:30 am. |

Venezuela 9:30 am / 10:30 am. |

Brasil 10:30 am. / 11:30 am. |

Argentina 10:30 am. / 11:30 am. |

Chile 10:30 am. / 11:30 am. |

Uruguay 10:30 am. / 11:30 am.|

Lima 2019: Maratón | Canales en el Mundo

Perú: Lima 2019, Latina EN VIVO, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú.

Argentina: TyC Sports y TV Pública Argentina

Brasil: Rede Record

Chile: CNN Chile, CDF, Chilevisión y CDO

Colombia: FOX Sports, Claro Sports y Win Sports

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: ESPN, Claro Sports y Televisa

Paraguay: Tigo Sports y Latele

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: VTV y Canal 43

Venezuela: La Tele Tuya