Thaís Fernández: La deportista que el domingo ganó el oro en competencia internacional y el lunes se quedó sin el apoyo del IPD [FOTOS]

El domingo dábamos una noticia que seguramente alegró a todos los peruanos, Thais Fernández conseguía darle una medalla de oro a nuestro país tras hacerse del primer lugar en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica; ella, logró conseguir la hazaña tras derrotar a su similar por 20.250 puntos en la rama femenina de la Categoría Senior Individual.

La peruana que sacó cara por nuestro país logró dejar en segundo y tercer lugar de la competencia a las argentinas Daniela Pinto quien consiguió 20.200 puntos y Daiana Nanzer con 20.1550 unidades. Thais nos puso a celebrar y puso el nombre del Perú en lo más alto del deporte internacional en lo que gimnasia se refiere, pero algo sucedió.

Luego de la victoria de Thais Fernández, el lunes, precisamente; se pudo conocer que el IPD mediante el Programa de Apoyo al Deportista le quitó los beneficios a 147 deportistas, entre ellos, campeones mundiales. La noticia causó asombro por todos los peruanos y sobre todo por los propios atletas quienes mediante redes sociales expresaron su sentir por lo ocurrido.

Por su parte, el IPD mediante un comunicado dio a conocer detalles de lo que había sucedido: "El PAD es un programa de apoyo meritocrático que busca mejorar las condiciones de preparación de los deportistas peruanos de alta competencia mediante ciertos requisitos como: Haber obtenido resultados deportivos en eventos del Circuito Olímpico y eventos fundamentales de la Federación Internacional”.

Sin embargo, Thais Fernández, una de las deportistas que se mostró disconforme con lo ocurrido pues además, le quitaron el necesario apoyo un día después de conseguir el oro en una competencia internacional, utilizó sus redes sociales para exponer su punto de vista sobre lo ocurrido.

"No tiene sentido el reglamento del PAD, que evalúen nuestros resultados cada seis meses. ¿Qué pasa si no tenemos competencias en las cuales participar? No es posible que evalúen nuestro “rendimiento" bajo un reglamento general, cuando todos los deportes tienen calendarios diferentes. Yo no pude competir en el Sudamericano por una lesión que no me permitió entrenar por dos meses, los deportistas siempre corremos el riesgo de lesionarnos por la exigencia bajo la cual entrenamos todos los días, pero parece que el PAD no entiende eso y en vez de apoyarnos cuando más lo necesitamos nos dan la espalda", comentó en Facebook.

Líbero pudo conversar en exclusiva con Thais Fernández, quien nos mostró su sentir: “Me parece que el sistema (del Programa de Apoyo al Deportista), el reglamento, está mal hecho y ha afectado a demasiados deportistas, también hablo por ellos”. Además, comentó que su situación podría ser regularizada en las siguientes horas por un recurso de su federación, por ello, podría existir la posibilidad de reintegrarse al PAD. Cabe señalar que las evaluaciones para la lista de los deportistas que pertenecen al programa, se hace cada seis meses.