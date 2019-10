Natalia Málaga denuncia falta de pagos del IPD y pide ayuda al presidente Martín Vizcarra [FOTO]

Desde hace unos días el Instituto Peruano del Deporte está en el ojo de la polémica por retirar el apoyo a más de 100 deportistas nacionales. Ahora, Natalia Málaga utilizó su página de Facebook para arremeter contra el IPD por la falta de pagos.

Natalia Málaga publicó una extensa publicación en Facebook dirigido al presidente de la República, Martín Vizcarra, a quien pidió su apoyo para cambiar la situación del deporte peruano. "¿Se dice que el deporte es salud? pues déjeme decirle que el deporte está enfermo hace mucho tiempo. Usted puede hacer algo por los deportistas de hoy y del ayer, denos su mano, las necesitamos, por favor", se llega a leer en una parte del post.

Asimismo, Natalia Málaga también se refirió a la controvertida decisión del IPD en quitar la subvención económica a 147 atletas. La razón sería la no obtención de medallas en Lima 2019.

"Es creíble (ya no increíble), lo que ha pasado con el retiro de los atletas del PAD (Programa de Apoyo al Deportista). Es una lástima que no se den cuenta que el deportista se tiene que preparar antes de una competencia para poder estar a buen nivel y competir.", escribió Málaga.

En tanto, Natalia Málaga aprovechó su posteo para revelar una tremenda acusación al IPD, ya que la institución desde hace años no cumple con los beneficios de los docentes administrativos que en su gran mayoría la integran medallistas olímpicas.

"Desde el 2005 que estamos en el IPD como docentes administrativas (muchas medallistas olímpicas) en la Ley 276....Hasta ahora no nos pagan todos nuestros beneficios laborales, Acaso es discriminación? O ineficiencia? No quieren cumplir con las OLÍMPICAS ? Presidentes y Gerentes Generales que han pasado por el IPD y parece que no han tenido el manejo por qué hay gente que manda más que ellos o simplemente no les interesa", manifestó la recordada exvoleibolista que espera la intervención del mandatario Martín Vizcarra.

