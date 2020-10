Brasil aplastó 5-0 a Bolivia y mete miedo en las Eliminatorias Qatar 2022

Exhibición de Brasil y Neymar. La selección de Tite empezó afiladísimo las Eliminatorias Qatar 2022 con una actuación categórica ante una Bolivia muy endeble y superada en el Arena Química Arena.

Lo de Brasil fue abrumador. Apenas al minuto el 'Scratch' ya había generado una clarísima ocasión con un Renan Lodi actuando de extremo y asistiendo a un Everton que no supo definir en el otro palo.

Con el lateral izquierdo bien abierto por izquierdo y sacando centros muy envenenados al área, Brasil empujó a Bolivia a su área. Marquinhos tuvo la siguiente ocasión, pero no supo conectar bien de cabeza.

Con Bolivia muy metido atrás, Brasil estaba obligado a hacer salir y distraer a sus rivales para hallar los espacios. Y así llegó el primero. Un córner que pudo ser cobrado directamente al área, acabó en un córner corto y un magnífico centro de Danilo que Marquinhos definió de cabeza entre dos rivales.

El 2-0 parecía cuestión de tiempo y nuevamente cayó gracias al arte del engaño. Neymar atrajo rivales, soltó el pase preciso para la irrupción de Lodi y Roberto Firmino definió en el otro palo.

Bolivia pudo irse con un marcador más abultado al descanso de no ser por un Lampe que le ahogó el grito de gol a Coutinho, Neymar y Casemiro.

A la vuelta del descanso, Tite supo que la clave debía ser Neymar y así encomendó al paulista a causar destrozos por banda izquierda. El "10" condujo, atrajo marcas y soltó servicios precisos para que Roberto Firmino logre su doblete y Philippe Coutinho sentencie el partido. En medio de aquellos dos goles, José María Carrasco la metió en su propio arco tras una peinada de Rodrygo.

Neymar se quedó sin su ansiado gol 62 para alcanzar a Ronaldo como segundo máximo goleador histórico de Brasil. ¿Será ante Perú? El comando técnico de Ricardo Gareca tiene hartas sesiones de análisis para contener a un rival totalmente desatado cuando el del PSG está enchufado.

Brasil vs. Bolivia : minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

90'+1' Amarilla para Céspedes (Bolivia) por falta contra Neymar.

90' Tres minutos de adición.

89' Amarilla para Zabala (Bolivia) por dura falta contra Neymar.

83' Cambio en Bolivia: entra Zabala, sale Wayar.

81' Amarilla para Campos (Bolivia) por falta contra Casemiro.

79' Cambio en Bolivia: entra Gonzales, sale Bustamante.

78' Amarilla para Carrasco (Bolivia) por detener con falta a Everton Ribeiro.

76' Doble cambio en Brasil: entran Alex Telles y Everton Ribeiro, salen Lodi y Coutinho.

72' Neymar recibe abierto por izquierda, el paulista conduce y suelta el centro preciso para que Philippe Coutinho aparezca en el área y define con un potente cabezazo.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BRASIL!

69' Doble cambio en Brasil: entran Richarlison y Felipe, salen Firmino y Thiago Silva.

65' Jugadón de Philippe Coutinho por derecha, el mediapunta saca el disparo que Rodrygo alcanza a peinar y José María Carrasco la termina metiendo en su propio arco.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BRASIL!

64' ¡Jugadón de Neymar! El brasileño supera a un rival por la huacha, se saca a otro con una ruleta, pero luego no alcanza a rematar en el área.

62' Doble cambio en Bolivia: entran Cardozo y Campos, salen Árabe y Menacho.

58' Cambio en Brasil: entra Rodrygo, sale Everton.

57' Neymar recibe abierto en banda izquierda, el extremo ingresa al área y busca el remate, pero el balón se le va muy alto.

55' Buena acción individual de Neymar por izquierda, el paulista supera a tres rivales, pero nadie logra acompañarlo y terminan robándole el balón.

52' Amarilla para Thiago Silva (Brasil) por falta contra Menacho.

50' ¡UFFFFF! Violento disparo de Miranda que exige a Weverton que logra botar el balón al córner.

48' Neymar conduce por izquierda, tres rivales caen a su marca, el paulista aguarda el movimiento de Roberto Firmino y suelta el pase preciso para que el "9" conecte y venza a Lampe por la huacha.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BRASIL!

46' Cambio en Bolivia: entra Boris Céspedes, sale Saldias.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Un minuto de adición.

43' Neymar recibe al borde del área, puede perfilarse y disparar, pero prefiere superar a sus rivales para ingresar al área y termina perdiendo el balón.

39' ¡Otra de Lampe! Buena pared entre Coutinho y Neymar, el paulista se planta en el área, pero el arquero de Bolivia achica bien y deja con poco ángulo a su rival.

38' ¡UFFFFFFF! Violento disparo de tiro libre de Casemiro que supera la barrera y que Lampe logra sacar con el puño.

36' Monólogo de Brasil ante una Bolivia que se sigue defendiendo y ni logra inquietar en campo contrario.

30' Neymar ingresa al área, espera Lodi le doble para asistirlo, el lateral saca el centro rasante al segundo palo y Roberto Firmino se lanza para conectar el 2-0.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BRASIL!

29' ¡UFFFFFF! Neymar recibe al borde del área, se saca un rival y le pega el bombazo, pero Saucedo logra bloquear oportunamente.

24' ¡Atajadón de Lampe! Coutinho recibe por izquierda, se saca a un rival y luego saca el disparo, el balón se desvía y el arquero de Bolivia saca una mano milagrosa para evitar el 2-0.

22' Neymar filtra el balón para Coutinho, pero un rival lo cierra bien y evita una ocasión clarísima para Brasil.

20' Brasil se equivoca en los últimos metros y Bolivia quiere salir a la contra con Saldias, pero Danilo lo detiene con falta.

18' Coutinho filtra un balón para la ruptura de Neymar, pero el paulista está un paso adelantado y la jugada queda invalidada.

16' Brasil juega un córner corto, atrae la marca rival, Danilo saca el servicio preciso al corazón del área y Marquinhos aparece entre dos rivales para conectar de cabeza.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BRASIL!

12' Buena jugada de Brasil por derecha, Danilo habilita a Firmino en el área, pero el balón le choca en la mano y la jugada queda invalidada.

10' Dominio total de Brasil ante una Bolivia muy replegada y que cortar circuitos por dentro a su rival.

7' Grosero error de Miranda, Neymar le roba el balón, pero el propio boliviano logra bloquear el centro de su rival.

6' Llegada de Brasil con Coutinho aprovechando un servicio de filtrado, pero un boliviano se barre para interceptar su centro hacia atrás.

4' ¡Se la pierde Marquinhos! Everton recibe por izquierda, el extremo se saca a su marcador y juega un centro pasado que no conecta bien el central del PSG.

3' ¡Otra de Brasil! Cambio de orientación de Casemiro para Lodi en banda izquierda, el lateral saca el centro envenenado y Carrasco debe desviar para que el peligro no llegue a su área.

2' ¡Increíble lo que ha fallado Everton! Lodi saca el centro pasado desde la izquierda, el extremo aparece solo por el otro palo, pero define mal cuando el arquero ya estaba superado.

1' Arranca el partido en el Neo Química Arena de Sao Paulo.

- El partido inicia a partir de las 10:30 p. m. hora de Brasilia y 8:30 p. m. hora de La Paz.

- ¡Atención! Formación confirmada de Bolivia: Carlos Lampe, Gabriel Valverde, Jesús Sagredo, José Sagredo, José María Carrasco, Diego Wayar, Cristhian Arabe, César Menacho, Bruno Miranda, Antonio Bustamante y Fernando Saldias.

- Suplentes: Ruben Cordano, Jimmy Boca, Franz Gonzales; Jhasmany Campos, Carlos Añez, Boris Céspedes, Eduardo Demiquel, Leonardo Zabala, Carlos Saucedo, Rudy Cardozo y Guimer Justiniano.

- ¡Atención! Formación confirmada de Brasil: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz, Coutinho; Everton, Firmino y Neymar.

- Suplentes: Santos, Ederson, Gabriel Menino, Alex Telles, Felipe, Rodrigo Caio, Fabinho, Guimaraes, Everton Ribeiro, Cunha, Rodrygo y Richarlison.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Brasil y Bolivia!

Brasil vs. Bolivia : alineaciones confirmadas

Brasil: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz, Coutinho; Everton, Firmino y Neymar.

Bolivia: Carlos Lampe, Gabriel Valverde, Jesús Sagredo, José Sagredo, José María Carrasco, Diego Wayar, Cristhian Arabe, César Menacho, Bruno Miranda, Antonio Bustamante y Fernando Saldias.

Brasil vs. Bolivia : historial de partidos

2019-06-15 – Brasil 3-0 Bolivia (Copa América 2019)

2017-10-05 – Bolivia 0-0 Brasil (Eliminatorias 2016)

2016-10-07 – Brasil 5-0 Bolivia (Eliminatorias 2016)

2013-04-06 – Bolivia 0-4 Brasil (Amistosos 2013)

2009-10-11 – Bolivia 2-1 Brasil (Eliminatorias 2010)

2008-09-11 – Brasil 0-0 Bolivia (Eliminatorias 2010)

2005-10-09 – Bolivia 1-1 Brasil (Eliminatorias 2006)

2004-09-05 – Brasil 3-1 Bolivia (Eliminatorias 2006)

2002-01-31 – Brasil 6-0 Bolivia (Amistosos 2002)

2001-11-07 – Bolivia 3-1 Brasil (Eliminatorias 2002)

2000-09-03 – Brasil 5-0 Bolivia (Eliminatorias 2002)

Brasil contra Bolivia

David vs Goliat en Sao Paulo. La Brasil de Tite, actual campeona de América, enfrenta a la Bolivia del venezolano César Farías en uno de los duelos más desiguales en el arranque de las Eliminatorias Qatar 2022.

Brasil vs Bolivia: horarios en el mundo

Argentina – 21:30 horas de Buenos Aires

Ecuador – 19:30 horas de Quito

Perú – 19:30 horas de Quito

Colombia – 19:30 horas de Bogotá

Chile – 21:30 horas de Santiago

Uruguay – 21:30 horas de Montevideo

Brasil – 22:30 horas de Brasilia

Paraguay – 20:30 horas de Asunción

Bolivia – 20:30 horas de La Paz

Venezuela – 20:30 horas de Caracas

Estados Unidos – 20:30 horas de Washington

México – 19:30 horas de Ciudad de México

España – 2:30 horas de Madrid (Viernes)

Honduras – 18:30 horas de Tegucigalpa

Guatemala – 18:30 horas de Ciudad de Guatemala

Costa Rica – 18:30 horas de San José

Canadá – 20:30 horas de Toronto Canadá

Pese a la duda de Neymar, el 'Scratch' se estrena en el camino hacia el Mundial con un bloque ganador y con varios debutantes en una eliminatoria que aspiran a ganarse su lugar de cara a Qatar 2022.

El recambio generacional también alcanza a Brasil y dos posiciones sin todavía dueño fijo son las de lateral izquierdo y segundo volante central. Sin Marcelo ni Filipe Luis, Renan Lodi apunta a consolidarse en aquella posición mientras Douglas Luiz le ganó la pulseada a Bruno Guimaraes ante la ausencia de Arthur.

A un día del Brasil vs Bolivia, Rodigo Lasmar no descartó la presencia de Neymar, pero tampoco dio muchas garantías. "Ya ha tenido una pequeña mejora", explicó el médico de la selección sobre el crack del PSG, que será sometido a un "tratamiento intensivo" para decidir si juega o no ante la selección altiplánica.

Tite, por su parte, aseguró que esperará hasta último momento a Neymar. En caso no se recupere, el sustituto del "10" será Everton Ribeiro, uno de los futbolistas más determinantes del Flamengo de Brasil.

"Es un jugador con muchas virtudes", detalló el seleccionador de Brasil sobre el futbolista de 31 años, a quien calificó como un jugador "muy creativo", que puede ser "decisivo" y que tranquilamente suplirá a Neymar "con categoría".

Bolivia, por su parte, llega al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 con apenas tres juegos amistosos a cuestas en el ciclo del venezolano Farías y sí muchas semanas de entrenamiento con el fin de dar un posible batacazo en el Neo Química Arena.

Brasil vs. Bolivia: ficha previa del partido

Brasil vs Bolivia EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Viernes 9 de octubre de 2020 2. ¿A qué hora ver? 21:30 h. (BRA); 20:30 h. (BOL) 3. ¿Qué canal transmite? TyC Sports, COTAS TV y SporTV 4. ¿En qué lugar es el partido? Neo Química Arena (Sao Paulo)

Gabriel Valverde, defensa del The Strongest, valoró la preparación de los últimos meses y aseguró que ahora Bolivia cuenta con "una selección fuerte físicamente, tácticamente, futbolísticamente y mentalmente también" y con la idea de hacerlo "valer en el campo de juego".

Con una plantilla renovada, la misión se antoja todavía más titánica para Bolivia considerando que en La Paz se quedaron sus jugadores internacionales Marcelo Martins, Alejandro Chumacero, Jaúme Cuéllar y Boris Céspedes.

Brasil vs. Bolivia: formaciones probables

Brasil: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz, Philippe Coutinho; Everton Ribeiro (Neymar), Everton, Roberto Firmino.

Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José María Carrasco, Gabriel Valverde, José Sagredo; Antonio Bustamante, Erwin Sánchez Jr., Diego Wayar, Jhasmani Campos. Franz González; Carlos Saucedo.7

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO Brasil vs Bolivia ?

TyC Sports Canales de TV DirecTV 629 (SD) – 1629 (HD) InTV 100 (SD) – 621 (HD) Cablevisión 22 (A) – 101 (Digital) TeleRed 19 (A) – 101 (Digital) – 120 (HD) Cablehogar 15 (A) – 100 (Digital) Telecentro 106 (Digital) – 1016 (HD) Supercanal 24 (A) – 107 (Digital) Cablevisión Flow 101 (HD) Dibox 103 (HD)

¿Dónde ver TyC Sports en todo el mundo?

Tigo Star (Paraguay) – Canal 109

DirecTV (Perú) – Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

DirecTV (Uruguay) – Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

DirecTV (Chile) – Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

DirecTV (Colombia) – Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

DirecTV (Ecuador) – Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

DirecTV (Estados Unidos) – Canal 469

Movistar TV (Chile) – Canal 893 (HD)

Movistar TV (Perú) – Canal 490 (SD)

Claro TV (Paraguay) – Canal 62 (HD) y Canal 63 (SD)

Claro TV (Chile) – Canal 195 (SD)

Tigo Star (Bolivia) – Canal 707 (HD)

Entel (Bolivia) – Canal 50 (SD) y Canal 57 (HD)

VTR (Chile) – Canal 164 (SD) y Canal 846 (HD)

Claro TV (Perú) – Canal 67

Claro TV (Ecuador) – Canal 92

Claro TV (Honduras) – Canal 208

Claro TV (Puerto Rico) – Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD)

Telecable (Costa Rica) – Canal 49

Tigo Star (Bolivia) – Canal 514 (SD) y Canal 705 (HD)

Tigo Star (Centroamérica) – Canal 320

Tigo Star (Paraguay) – Canal 109 (SD) y Canal 719 (HD)

Cabletica (Costa Rica) – Canal 107

Conexión Digital Express (Colombia) – Canal 40

Cablevisión (Uruguay) – Canal 101 (SD) y Canal 713 (HD)

Multiseñal (Uruguay) – Canal 225

Verizon (Estados Unidos) – Canal 1536

Tigo UNE (Colombia) – Canal 250 (HD)

Cable Onda (Panamá) – Canal 378

Cable Color (Guatemala) – Canal 35

Gtd/Telsur (Chile) – Canal 87

Tigo (Colombia) – Canal 123 (SD) y Canal 250 (HD)

Movistar TV (Chile) – Canal 893 (HD)

Cable de la Costa (Chile) – Canal 122 (SD) y Canal 228 (HD)

Entel (Bolivia) – Canal 50 (HD)

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.