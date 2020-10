Argentina – Bolivia en vivo, ver TyC Sports y TV Pública: con Messi por Eliminatorias Qatar 2022

Argentina vs. Bolivia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, con Lionel Messi desde el arranque, juegan hoy martes 13 de octubre en el Estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022. La transmisión oficial del partido de fútbol en Argentina estará a cargo de TyC Sports y TV Pública; mientras que en Bolivia lo pasará la señal de Cotas TV y TiGo Sports. Sigue el minuto a minuto del juego y mira todos los goles en video en la web del diario Libero.pe.

Argentina vs. Bolivia : minuto a minuto

PRIMER TIEMPO

- El partido inicia a partir de las 16:00 horas de La Paz y 17:00 horas de Buenos Aires.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Bolivia y Argentina!

Argentina vs. Bolivia : alineaciones confirmadas

Bolivia:

Argentina:

Argentina vs. Bolivia : historial de partidos

2017-03-28 – Bolivia 2-0 Argentina (Eliminatorias 2016)

2016-06-15 – Argentina 3-0 Bolivia (Copa América 2016)

2016-03-30 – Argentina 2-0 Bolivia (Eliminatorias 2016)

2015-09-05 – Argentina 7-0 Bolivia (Amistosos 2015)

2015-06-06 – Argentina 5-0 Bolivia (Amistosos 2015)

2013-03-26 – Bolivia 1-1 Argentina (Eliminatorias 2014)

2011-11-11 – Argentina 1-1 Bolivia (Eliminatorias 2014)

2011-07-02 – Argentina 1-1 Bolivia (Copa América 2011)

2009-04-01 – Bolivia 6-1 Argentina (Eliminatorias 2010)

2007-11-17 – Argentina 3-0 Bolivia (Eliminatorias 2010)

Bolivia contra Argentina

El cuadro dirigido por César Farías buscará lavarse la cara luego del doloroso golpe que le asentó Brasil en el inicio de las Eliminatorias. La 'Canarinha' no tuvo piedad con los 'verdes' a quienes aplastaron por 5-0.

Pero la incertidumbre, sobre si el cuadro del Altiplano podrá enderezar el camino ante Argentina, es total. A la ausencia de sus grandes figuras, Marcelo Moreno Martins, Alejandro Chumacero, se le suma la escandalosa noticia que envuelve a Farías.

Argentina vs. Bolivia : horarios y canales del mundo

País Horario Canales TV Perú 15:00 GOL PERÚ Argentina 17:00 TV Pública y TyC Sports Bolivia 16:00 COTAS Televisión Brasil 18:00 SporTV Canadá 16:00 beIN Sports Chile 17:00 CDF Premium y CDF HD Colombia 15:00 Caracol TV Costa Rica 14:00 SKY Sports Cuba 14:00 Tele Rebelde Ecuador 15:00 El Canal del Fútbol El Salvador 14:00 SKY Sports (Canales 504-546) EE. UU. 15:00 FITE Guatemala 14:00 SKY Sports (Canales 504-546) Honduras 14:00 SKY Sports (Canales 504-546) México 15:00 SKY Sports (Canales 504-546) Nicaragua 14:00 SKY Sports (Canales 504-546) Panamá 15:00 SKY Sports (Canales 504-546) Paraguay 16:00 TiGO Sports Puerto Rico 16:00 SKY Sports (Canales 504-546) R. Dominicana 16:00 SKY Sports (Canales 504-546) Uruguay 17:00 VTV Uruguay Venezuela 16:00 TLT España 22:00 DAZN Italia 22:00 Como TV Japón 5:00 FITE

El estratega venezolano es acusado de haber tomado una particular decisión. La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (FABOL) indica que el seleccionador ha optado por no convocar a aquellos jugadores que se rehusaron a formar parte de la agencia de representación a la cual él pertenece.

Esta agrupación argumenta que Fabián Nelson Mendoza (miembro de la empresa 360 Invictus SRL), quien tendría una relación directa con Farías, habría pretendido extorsionar a los jugadores. Esto fue confirmado por Samuel Galindo.

El futbolista del Always Ready de Bolivia refirió que el ex DT de la selección de Venezuela les dejó en claro que si pedían un aumento salarial u otra exigencia, no serían convocados a la selección. A esta denuncia se le sumó FABOL, quien incluso ha indicado que acudirán a instancias de FIFA.

En medio de todo este problema, recibirán a Argentina que dejó más dudas que certezas en su duelo ante Ecuador. A pesar de haberse quedado con los tres puntos en casa, Lionel Scaloni aún no logra compenetrar a este nuevo plantel, a quienes catalogan de recambio.

La altura supone uno de los principales escollos para los 'ches', quienes históricamente han sufrido con este ambiente natural. "Es evidente que ellos están más preparados que nosotros, de eso no cabe duda, sobre todo porque han tenido más de veinte días de preparación en la altura, cosa que nunca ha sucedido o no tengo mucha noción de esto en los últimos años", expresó Lionel Scaloni.

"Bolivia acá es una de las mejores selecciones del mundo, pierde poquísimo. La complejidad es máxima", agregó y a su vez refirió que buscarán cosechar al menos un punto. "Es verdad que la altura cansa, ahoga, eso es verdad, pero lo realmente importante es el viaje de la pelota, como pica, como viene y eso es lo que intentaremos", detalló.

Argentina vs. Bolivia: formaciones probables

Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagrego, José Carrasco, Juan Valverde, José Sagrego; Diego Wayar, Antonio Bustamante, Fernando Saldías; Christian Arabe, Bruno Miranda y César Menacho.

DT: César Farías.

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lucas Ocampos, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO Argentina vs. Bolivia?

TyC Sports Canales de TV DirecTV 629 (SD) – 1629 (HD) InTV 100 (SD) – 621 (HD) Cablevisión 22 (A) – 101 (Digital) TeleRed 19 (A) – 101 (Digital) – 120 (HD) Cablehogar 15 (A) – 100 (Digital) Telecentro 106 (Digital) – 1016 (HD) Supercanal 24 (A) – 107 (Digital) Cablevisión Flow 101 (HD) Dibox 103 (HD)

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO Argentina vs. Bolivia?

TV PÚBLICA Canales de TV VHF Repetidoras Canal 7 (Zona GBA) TDA 23.2 HD – 23.31 Móvil Antina 12 DirecTV 121 SD – 1121 HD InTV 615 HD Cablehogar 10 Básico – 30 Digital – 812 HD Cablevisión 11 Analógico / Digital / HD Supercanal 14 – 15 Analógico – 20 HD Telecentro 8 Digital – 1007 HD TeleRed 11 – 111 HD Ted Intercable 13 CPETV Santa Rosa 510 HD TVCO General Pico 14 SD / Digital – 600 HD Cablevisión Flow 11 HD Movistar TV 7 HD – 6 en Añelo, Bahía y Neuquén Claro TV 11 HD Dibox 30 HD – 644 HD

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.