Peru vs Brasil: el once que probó Ricardo Gareca ante la ausencia de Raúl Ruidíaz - FOTOS

La Selección Peruana buscará dar el golpe en casa cuando reciba Brasil en la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022 y el técnico Ricardo Gareca alista el plan perfecto para quedarse con los tres puntos. Luego del empate de visita ante Paraguay (2-2), el ‘Tigre’ decide que cambios realizar en el once.

Tras la primera jornada en disputa, Christian Cueva se convirtió en un dolor de cabeza para el comando técnico de la ‘bicolor’: terminó con una molestia muscular en la pierna derecha. La posición del habilidoso volante actualmente es por la izquierda, ante el cambio de esquema al 4-3-3. Antes jugaba de ‘10’.

Brasil tiene un gran poderío por las bandas, por lo que el puesto sería cubierto por Christofer Gonzáles, quien puede cumplir con los roles defensivos y ofensivos. Según informa Marco Cabrera para Líbero, en la última práctica se observó a ‘Canchita’ en esa zona, en la cual ya ha tenido la oportunidad de jugar.

No obstante, no es la única novedad en la escuadra nacional. La presencia de Raúl Ruidíaz en el plantel por el momento es una incógnita tras no participar del último entrenamiento, dejando así el puesto de ‘9’ libre. Jefferson Farfán se perfila para ser el encargado de ubicarse ahí por su basta experiencia.

Al margen de esos dos cambios en comparación al choque ante Paraguay, el resto del equipo se mantendrá, obviamente con el nuevo sistema con tres volantes centrales. El once de Ricardo Gareca a falta de un día para el partido será de la siguiente manera:

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, André Carrillo y Jefferson Farfán.

¿Cuándo se jugará el Perú vs Brasil?

El Perú vs Brasil se jugará este martes 13 de octubre a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional. La última vez que ambos se vieron las caras en Lima fue el 15 de noviembre del 2016, para el Mundial Rusia 2018, con una victoria 2-0 a favor de la ‘canarinha’. Aquella fue la última derrota de la ‘bicolor’ en Eliminatorias, sumando actualmente 7 partidos seguidos sin caer.