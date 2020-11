TV Pública EN VIVO Argentina vs. Perú, horarios y guía de canales del partido Eliminatorias

Ver TV Publica EN VIVO, Argentina vs Perú ONLINE, se enfrentarán este martes 17 de noviembre, desde las 21:30 horas (Argentina) y 19:30 horas (Perú), en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 4 de las Eliminatorias Qatar 2022. La transmisión del partido estará a cargo de los canales TV Pública y TyC Sports. Sigue todas las incidencias de este emocionante encuentro y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Con Lionel Messi a la cabeza, Argentina intentará conseguir los tres puntos en su visita a Perú. A pesar de igualar de local con Paraguay, Lionel Scaloni confía en el trabajo que vienen realizando sus dirigidos, explicó que realizaron trabajos tácticos y definición.

Contra Paraguay, Argentino sufrió para encontrar los espacios y conectar con la volante con los delanteros. Lautaro Martínez se vio en la obligación de retroceder para participar en la construcción del ataque. Lionel Messi estuvo marcado gran parte del encuentro.

Argentina vs. Perú: horarios del partido

Perú: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Canadá: 7.30 p. m.

El '10' anotó un gol, pero el VAR lo anuló. Scaloni indicó que se necesita trabajar en el desarrollo del videoarbitraje. A pesar de realizar un buen partido ante la 'Albirroja', Di María deberá de esperar su oportunidad en el banco de suplentes.

"Ante Paraguay no ganamos, pero creo que jugamos muchísimo mejor. Pienso que estamos por buen camino. Hablamos mucho de ocupar espacios y de que haya mucho movimiento, sobre todo en la mitad de la cancha. Me da la sensación que no hay un criterio exacto en el VAR. Hay muchas dudas que no tendrían que estar", indicó Scaloni en conferencia de prensa.

Argentina contra Perú

Perú recibe a Argentina con la obligación de sumar los tres puntos para escalar posiciones en la tabla. El equipo de Ricardo Gareca solo tiene un punto en las Eliminatorias.

La 'Albiceleste' es favorito para quedarse con la victoria, sin embargo, Scaloni explicó que el cuadro peruano es un equipo fuerte de local y cuenta con jugadores importantes.

Argentina vs. Perú alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese, Luis Advincula, Luis Abram, Miguel Araujo, Miguel Trauco, Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giavanni Lo Celso; Nico González, Leo Messi y Lautaro Martínez.

Argentina vs. Perú: guía de canales

Perú: Movistar Deportes

Argentina: TV Pública y TyC Sports

Bolivia: COTAS Televisión

Chile: ChileVisión, Claro Video, CDF HD y Estadio CDF

Colombia: Caracol TV y Caracol Play

Brasil: Esporte Interativo Plus

Ecuador: El Canal del Futbol y TV Cable

México: Sky HD, FITE, Blue To Go Video Everywhere

Canales para ver TV Pública

Lista de canales para ver TV Pública EN VIVO

VHF Repetidoras : Canal 7 (zona GBA)

: Canal 7 (zona GBA) TDA : Canal 23.2 (HD) y Canal 23.31 (Móvil).

: Canal 23.2 (HD) y Canal 23.31 (Móvil). Antina : Canal 12

: Canal 12 Directv : Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD) Movistar TV : Canal 7 (HD), Canal 6 (Añelo, Bahía Blanca y Neuquén)

: Canal 7 (HD), Canal 6 (Añelo, Bahía Blanca y Neuquén) Claro TV : Canal 11 (HD)

: Canal 11 (HD) Cablehogar : Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD)

: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD) Supercanal : Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD) CPETV, Santa Rosa : Canal 10 (Digital/SD) y Canal 510 (HD).

: Canal 10 (Digital/SD) y Canal 510 (HD). TVCO General Pico : Canal 14 (SD/Digital) y Canal 600 (HD).

: Canal 14 (SD/Digital) y Canal 600 (HD). Cablevisión Flow : Canal 11 (HD)

: Canal 11 (HD) Dibox : Canal 30 (HD) y Canal 644 (HD).

: Canal 30 (HD) y Canal 644 (HD). Cablevisión (Uruguay): Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD)

(Uruguay): Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD) TuVes HD (Chile): Canal 704 (HD)

(Chile): Canal 704 (HD) Tigo Star (Paraguay): Canal 72 (SD) y Canal 922 (HD)

¿Cómo ver TV Pública GRATIS por Internet?

Para ver TV Pública por internet solo debes acceder a la página web www.tvpublica.com.ar, en la cual podrán disfrutar de todo el contenido EN VIVO ONLINE gratis. No solo encontrarás contenido deportivo y el Argentina vs Ecuador, sino también de programas de noticias y de entretenimiento para todo tipo de público.

