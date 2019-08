CSGO: STYKO se une oficialmente a las lineas de NoChance

Martin “STYKO” Styk ha culminado oficialmente su contrato con mousesports, y por fin podrá jugar en el equipo de NoChance, después de haber estado por más de seis meses inactivo en el equipo del ratón.

El anuncio se hizo oficial después de que NoChance publicara un tweet anunciando la llegada de STYKO.

We are happy to announce from today @STYKOcsgo will fully represent NoChance following his release from @mousesports

Photo by: @mavroses #LetsGiveThemNoChance pic.twitter.com/Km6OXmoIE2