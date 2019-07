Esports: Mousesports se une a Team Razer con nueva alianza estratégica

Mouesports y Team Razer anuncian su nueva alianza estratégica, ambos impulsarán la escena de los esports mucho más lejos. Esta semana la organización alemana, Mouz, se une a la empresa de periféricos gamer más grande en todo el mundo, que es Razer.

La marca de estilo de vida gamer líder en el mundo, Razer, anuncia la incorporación de la exitosa casa de esports alemana Mousesports. Ambos estarán trabajando en equipo para lograr nuevas metas regionales y globales que impulsen los deportes electrónicos.

Los jugadores del equipo CSGO estarán mejorando sus setups con los siguientes periféricos, que incluyen teclados Huntsman Elite y BlackWidow Chroma V2 Tournament Edition, los mouses DeathAdder Elite y Mamba Elite, y el headset Kraken Tournament Edition.

En el área de consolas, Benjamin"Problem X" Simon, jugador de Street Fighter y una vez campeón del EVO, y Mario " elast1Cooo" Pflumm, jugador de FIFA y semi finalista en la Virtuelle Bundesliga 2018, empuñarán los controles Razer Wolverine y Raiju Tournament Edition.

Mousesports fue fundado en el año 2002 en Berlín, Alemania. Desde ese día hasta la fecha ha obtenido una gran cantidad de triunfos en diferentes torneos como 31 títulos en la ESL Pro Series Alemania y ESL Championships en Counter-Strike, Warcraft III, StarCraft II y League of Legends, y consiguiendo más de $4 millones de dólares en premios.

Just @w0xic pulling off a casual 180 at the Berlin Minor 🤣 pic.twitter.com/Odr2pRIRCX — mousesports (@mousesports) July 22, 2019

Actualmente Mouz cuenta con equipos de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL), Rocket League, StarCraft 2, Street Fighter V y FIFA 19. Entre uno de los logros del equipo CSGO, está su triunfo en ESL One: New York 2018 donde vencieron a Liquid por 3-2.

“Ser nuevamente parte de Team Razer es algo realmente especial para nosotros. Esto demuestra la confianza que Razer ha puesto en nuestra visión para Mousesports y sus jugadores. Al mismo tiempo, nos emociona ser capaces de proveer a nuestros equipos con lo ultimo en equipamiento cuando luchan por trofeos alrededor del mundo,” dijo Stefan Wendt, CEO en Mousesports.

“Nuestros equipos en Hamburgo crearán contenido realmente único para nuestros fans. Es una combinación perfecta y estoy realmente ansioso por ver las cosas que podemos lograr juntos.”

Razer está apoyando a los gamers con una variedad de periféricos de alta calidad en teclados, mouses, micrófonos, auriculares, mousepad, entre otros. También ofrece software que permite personalizar el uso de su hardware al gusto del usuario. La marca se encuentra posicionada en todas partes del mundo, permitiendo encontrarte con algún producto en tu tienda gamer más cercana.

La casa alemana de esports "Mousesports" y "Razer" nos ofrecerán más novedades tras esta gran alianza con productos especiales con el logo del ratón rojo y entre otras sorpresas que prepararán ambas empresas. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.