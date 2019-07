Esports: se crea el primer programa de becas exclusivo para mujeres

Dota 2, LoL, CSGO, Rocket League entre otros son esports que cuentan con mucha popularidad alrededor del mundo, pero no es ningún secreto que la mayoría de fanáticos son del género masculino. O tal vez esas épocas ya llegaron a su fin, y es que en Estados Unidos, específicamente en The Hathaway Brown School en Ohio se ha decidido incluir un programa de becas exclusivo para mujeres.

Actualmente existen más de 100 universidades que brindan programas de becas en programas de esports para estudiantes, esta es una forma de llegar a un público más grande, pero Brown, J Collins, entrenadora y profesora en Hathaway Brown, se dio cuenta que el público femenino no estaba muy presente en la ecuación.

Collins fue la creadora de una liga entre 10 escuelas, para de esta forma potenciar el profesionalismo y mejorar el juego entre todos los integrantes de esta liga, que incluía Rocket League, HOTS y Hearthstone. Además Collins notó que si bien el público femenino no estaba interesado en juegos como CSGO o League of Legends, que es de los esports con el menor número de jugadores profesionales femeninos, estas encontraban mayor interés en juegos como Splatoon, Super Smash Bros o Just Dance.

Esto descarta el mito de que las mujeres no están interesadas en los esports,ya que este año, según una encuesta de Entertainment Software Association, se reveló que el 45% de los jugadores de vídeo juegos en Estados Unidos eran mujeres. Sin embargo, se tienen que realizar grandes esfuerzos para encontrar mujeres que se sientan atraídas por estos programas de becas, ya que no necesariamente dentro del mundo de los esports se encuentran los juegos que atraen a este público.

A pesar de todo, el programa de becas esta resultando ser todo un éxito, y es que múltiples estudiantes han declarado que competir en diferentes torneos profesionales, los hay ayudado a ganar confianza en si mismos, además de enseñarles a trabajar en equipo.

Incluso muchos participantes están evaluando la posibilidad de postular para becas universitarias de esports para de esta forma continuar con sus estudios superiores en cualquiera de las 100 universidades que ofrecen este tipo de becas.

Cada día la comunidad de esports va en aumento, y ya no es solo el público masculino el que se esta abriendo paso, si no que es el femenino el que poco a poco esta diciendo presente en este bello mundo que son los esports.