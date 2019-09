Counter Strike: AVANGAR campeona en BLAST Pro Series: Moscow 2019

AVANGAR se ha coronado campeón de BLAST Pro Series: Moscow 2019 tras vencer, en la final, al equipo de forZe con un marcador de 2-1. Con esta victoria, AVANGAR se hizo acreedor de un premio de 125 mil dólares. Y, de cierta forma, logra sacarse el clavo después de la derrota sufrida contra Astralis en StarLadder Berlín Major donde perdieron la final de forma categórica contra la escuadra de Dinamarca.

En la siguiente nota, te contamos todo lo que debes saber sobre este torneo que se llevó a cabo en la ciudad rusa de Moscú.

En la fase de grupos, fueron 6 los equipos que se enfrentaron en partidas al mejor de 1: MIBR, NAVI, Ninjas in Pyjamas, ENCE, forZe y AVANGAR. Estas escuadras se enfrentaron en una fase de grupos que definiría a las dos organizaciones que clasificarían a la final (los dos primeros), el equipo que jugaría el BLAST Pro Standoff y los 3 restantes que se volverían a casa con solamente un premio en efectivo.

FINAL LEADERBOARD.



Grand Finalists will be @forzegg vs. @avangarkz 🇷🇺🇰🇿@NiPGaming plays the BLAST Stand-Off (vs. @natusvincere) and secures 6 points for the Global Leaderboard.@mibr take home 4 points, @natusvincere 0 points.#BLASTProSeries #Moscow pic.twitter.com/IGT8GlvEU6