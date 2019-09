¡LLEGÓ EL GRAN DÍA! Egoboys y Unknown se enfrentan en la final de la Aorus League

Después de dos semanas de intensos enfrentamientos entre los mejores equipos de la región Cono Norte, ha llegado la final de la Aorus League que enfrentará a los equipos de Egoboys y Unknown los cuales jugarán el día de hoy a las 6:00 pm.

Egoboys, sin duda es la revelación del torneo. El joven equipo formado por Renato "Egorco" Gianoli en primera fecha venció sin muchos problemas al equipo ecuatoriano de Team Vitality. En semifinales su rival sería Team Dilecom, un equipo que había pasado la primera ronda después de que su rival, G-Pride, no se presentara al enfrentamiento.

Egoboys y Team Dilecom nos regalaron un gran enfrentamiento que terminó con la clasificación del equipo de Egorco.

El equipo dirigido por Egorco afrontará esta final con la siguiente alineación:

1. Eduardo "NaoG" Valencia

2. Ricardo "Alone" Sánchez

3. Josué "NoName" Samaniego

4. Jose "d1smar" Carhuajulca

5. Julián "Flapjack" Carbajal

Por otro lado tenemos al equipo de Unknown, quienes son más conocidos por ser el primer equipo peruano en competir en un torneo oficial de Valve.

Unknown en la primera fecha venció al equipo boliviano de Omega Gaming equipo que, si bien se mostró como un duro rival, no pudo hacer nada contra la amplia experiencia de los jugadores peruanos.

En la segunda fecha Incubus Gaming era el rival a vencer. Team Unknown e Incubus Gaming dieron lo mejor de si para conseguir el pase a la final pero finalmente el equipo limeño conseguiría la victoria después de un segundo enfrentamiento que estuvo para cualquiera de los dos equipos.

Team Unknown afrontará esta final con la siguiente alineación:

1. Berna "Berna" Rocca Alarcón

2. Juan "Atún" Ochoa

3. Alexis "Greedy" Ventura

4. Nicolás "Wijj" Gabriel Moreno

5. Sergio "Prada" Toribio

En esta final no hay favoritos. Ambos equipos saldrán con sus mejores estrategias para conseguir, no solo el premio mayor de 7000 soles si no también la gloria de ser el campeón de la Aorus League Cono Norte.

No olvides que podrás ver la final desde el Facebook de Libero esports minutos antes de las 6:00 pm.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)