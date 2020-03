Brawl Stars: Neymar y compañia realizan el PSG challenge [VIDEO]

Brawl Stars presentó el día de hoy el Paris Saint-Germain (PSG) Challenge en colaboración con el club de fútbol profesional francés. Los jugadores que completen este desafío obtendrán la skin de Shelly especial con el uniforme del PSG.

El desafío es muy similar al de los los desafíos del Campeonato Brawl Stars pero considerablemente más fácil. Los jugadores tienen que ganar nueve partidos y no perder más de cuatro para poder completar el desafío y obtener el aspecto PSG Shelly. Todos los juegos serán en el modo "Brawl Ball".

Pero eso no es todo, la gente de Supercell ha asegurado a los fanáticos que la skin también llegará a la tienda dentro del juego en las próximas semanas para que la puedas adquirir mediante una compra in-game.

Para presentar este desafío, Supercell lanzó un video promocional mostrando su asociación con el PSG, y que además presenta a jugadores destacados como Keylor Navas, Neymar Jr. y otros más. Se puede ver a las estrellas del club frances jugando Brawl Stars en el video.

