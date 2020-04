Dota 2: Los mejores héroes para subir tu MMR en la versión 7.25c

Valve actualizó su videojuego el 6 de abril con el parche 7.25c que balanceaba un poco los héroes con más dominio. Tras 10 días de su publicación, hemos hecho una lista con los personajes que podrás jugar para subir tu MMR en Dota 2 con un poco más de ventaja sobre el resto.

Estos serán unos consejos muy básicos y te detallaremos cómo puedes aprovechar algunas habilidades de algunos héroes que están siendo muy destructivos y sacan mucho provecho del "meta" actual.

Héroes recomendados para subir MMR en 7.25c

Vamos a separarlos en secciones que serán Support (posición 4 y 5) y Cores (posición 1, 2 y 3) también conocidos como offlaner, midlaner y hard carry.

SUPPORTS

Keeper of the Light, recomendado posición 5: tras los cambios a sus talentos en la versión 7.25 comenzó a ganar popularidad. Pues, las ramas mejoran sus poderes de buena forma y los jugadores han podido aprovecharlo muy bien. Gracias a ello, jugar KotL se ha vuelto más natural que antes porque en juego largo se transforma en una molestia.

Ahora pasemos a lo realmente fastidioso e importante, su etapa de juego temprano. Keeper ya no concentra su juego en "Illuminate", ahora solo trata de subir "Chakra Magic" al máximo, luego dependiendo la situación cualquiera de las otras habilidades. El truco está en el poder de ataque que ofrece combinar KotL con el héroe aliado para que pueda spamear constantemente sus habilidades. Entre algunos combos con el caballo blanco están Bristleback, Spectre, Wraith King, entre otros.

Phoenix, support 4 o 5: un aumento de daño y regeneración de vida en la 7.25 lo ayudaron a volverlo popular. Más allá de ello, tenemos su arsenal de habilidades de daño por segundo y el build para armarlo es subir "Fire Spirits" al máximo (como de costumbre) y jugarlo con Sunray. El rayo solar de Phoenix es el arma más poderosa que tiene porque ocasiona daño porcentual en base a la vida del enemigo siendo muy poderoso en peleas.

Inclusive, el item que se suele armar de arranque es Aghanim's Scepter para que tengas puntos de vida en forma de Supernova y pueda activar Sunray durante la duración del huevo. Lo han nerfeado un poco en la 7.25c, pero sigue siendo viable en este meta.

Tusk, support 4: quizás ya lo estás mirando demasiado en torneos. En la versión 6.86 le bajaron el daño de Ice Shards y en la 7.25 vuelve a 280 en nivel 4, y le incrementaron un poco más la velocidad de movimiento. Sin embargo, su potencial se encuentra en Tag Team, cuya habilidad incrementa el daño que reciben los enemigos que están en el área de Tusk. Entre las combinaciones más populares están junto a Weaver o Ursa.

Grimstroke, uno de los héroes más completos de support. Han mejorado un poco sus talentos y el daño del fantasma en nivel 1 ha subido a 120, antes era 80. La forma de jugarlo es priorizar "Ink Swell" para tener bastante tiempo aturdidos y dañados a tus oponentes. Combinarlo con héroes iniciadores como Riki, Faceless Void, Phantom Assassin, entre otros lo vuelve mortal en el juego temprano.

Weaver, posición 4: vuelve al rol de apoyo tras mucho tiempo. Su atributo de Inteligencia base y ganancia por nivel incrementados junto a la regeneración de maná. Estos cambios le permiten tener mayor utilidad y oportunidades de sobrevivir en línea. Al ser support, se enfocan en armarle Aghanim's Scepter para salvar a sus aliados en peligro con Time Lapse, volviéndolo un enemigo fastidioso en peleas.

Bonus - Ember Spirit, posición 4: hace tiempo atrás estaba siendo popular en este rol. La reducción de coste de maná en Searing Chains en los niveles iniciales le dan esta oportunidad y ya ha sido visto en muchas ocasiones elegido para torneos. La idea parece mala porque es un core y necesita farm, pero uno extra con el poder de iniciación tan fuerte y daño alto en tu equipo es una gran ventaja. Asimismo, lo pongo como bonus porque elegirlo en Ranked puede suponer que lo juegues de carry y recibas muchos reports. Mejor evítalo.

CORES

Lycan, hard carry: este héroe ha recibido mejoras muy buenas. Su Ultimate dura 22 segundos (antes 18), regenera más vida por segundo con Feral Impulse y sus talentos mejoran sus habilidades. Combinado con Helm of the Dominator se transforma en un héroe de mucho y aguante y ataque en peleas, añadiendo el hecho que tiene mucho poder de asedio cuando incorpora Necronomicon a su inventario. Uno de los favoritos como última elección en los rankeds.

Beastmaster, offlaner: casi el mismo estilo que Lycan. Otro héroe que invoca criaturas, en sí no ha recibido mejoras significativas. El estilo del meta actual se ajusta a su juego ofreciendo una gran cantidad de asedio con su aura de velocidad de ataque, combinado a Helm of the Dominator ocasiona un daño increíble en estructuras. En peleas es poderoso por su iniciación con el Halcón y "Primal Roar" para enfocar su ataque a un objetivo debilitado.

Wraith King, hard carry: el core inmortal. El único cambio que ha recibido es una mejora en "Vampiric Aura", ya que ahora su efecto se multiplica 1.5 en el héroe. Esto le ha dado un empujón en el juego porque puede aguantar más en la jungla y tiene más daño. Ha recibido unos cuantos nerfs suaves como reducción de 2 de daño, pero el daño extra del aura es suficiente para internarse en la jungla y conseguir una buena cantidad de recursos.

Queen of Pain, midlaner: han mejorado un poco sus habilidades. Sin embargo, las mejoras llegaron desde versiones anteriores y ahora es más viable. Sus habilidades de iniciación y daño rápido la han transformado en la favorita para aniquilar héroes muy resistentes al daño físico. Su árbol de talentos la dejan en buena posición para ocasionar mucho daño y ser excelente en juego largo.

Ursa, hard carry: cambios muy recompensados en la 7.25. Acaba de recibir unos cuantos nerfs, pero sigue siendo viable por la cantidad de daño que ocasiona con Fury Swipes, antes dependía de su Ultimate para matar más rápido y ahora lo utiliza como salvavidas en momentos críticos. A pesar que es poderoso, Ursa debe ser jugado con mucha precaución porque tiene muchas formas de perseguir a sus rivales y sino calculas bien puedes morir.

Axe, offlaner: vuelve al meta poco a poco. Todavía no está tan consolidado, pero ya está siendo protagonista de varias partidas debido a su gran regeneración de vida, control de línea e iniciación que carga rápido y traspasa BKB (es como un mini Reverse Polarity). El build del héroe es el mismo de Blink Dagger + Blade Mail, solo que ahora puedes añadir Pipa más rápido (bajó un poco el precio) si la partida lo amerita.

Estos héroes son dominantes en la versión 7.25c, pero no te aseguran la victoria porque depende de muchos factores el resultado del juego. Por otro lado, tienen mayor ventaja contra otros héroes que necesitan de momentos claves como items, niveles, entre otros, cuando los de la lista son más eficaces en niveles tempranos. ¿Crees que algún otro héroe está en el meta de Dota 2?

