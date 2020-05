Dota 2: Apple utiliza el juego de Valve para promocionar su nueva MacBook Pro

Dota 2 es uno de los videojuegos más jugados a nivel mundial en la actualidad por muchas razones. Si bien, su versatilidad y jugabilidad son factores importanes, también es verdad que una de las razones es que es un juego que no exige en demasía a nuestra computadora. Esto, siempre y cuando conozcamos las limitaciones de nuestros componentes y no los sobrepasemos.

Esto se debe a que Dota 2 es un juego de hace 10 años cuya última gran actualización gráfica llegó hace 5 años cuando llegó al motor Source 2 de Valve.

Es por esto que, sorprendió bastante a propios y extraños, que Apple, la famosa compañía fabricante de laptops, celulares y otros artículos tecnológicos, usara el MOBA desarrollado por Valve para promocionar su nueva MacBook Pro de 13 pulgadas.

Rápidamente, ante esta fotografía salta la pregunta. ¿Cuáles son los requerimientos necesarios para jugar Dota?

Requerimientos para jugar Dota 2 en Windows

MÍNIMO:

- SO: Windows 7 or newer

- Procesador: Dual core from Intel or AMD at 2.8 GHz

- Memoria: 4 GB de RAM

- Gráficos: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600

- DirectX: Versión 9.0c

- Red: Conexión de banda ancha a Internet

- Almacenamiento: 15 GB de espacio disponible

- Tarjeta de sonido: DirectX Compatible

Requerimientos para jugar Dota 2 en Mac

- SO: OS X Mavericks 10.9 or newer

- Procesador: Dual core from Intel

- Memoria: 4 GB de RAM

- Gráficos: nVidia 320M or higher, or Radeon HD 2400 or higher, or Intel HD 3000 or higher

- Red: Conexión de banda ancha a Internet

- Almacenamiento: 15 GB de espacio disponible

Características de la MacBook Pro de 13 Pulgadas

Rápidamente, viendo la página oficial de Apple, nos damos cuenta de que es Mac si está en el rango establecido para jugar Dota 2 en óptimas condiciones a pesar de que, no es lo recomendable pues estas laptops no están diseñadas para soportar una gran cantidad de horas prendidas y rindiendo a los niveles que el juego lo requiere.

Así que, si eres de las personas que suele jugar gran parte del día y sin intervalos de descanso para la laptop, lo recomendable sería optar por una opción más adecuada.

