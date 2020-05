Dota 2: OG, Team Secret, Nigma y otros equipos, "apostarán" su premio en el torneo BLAST Bounty Hunt

Un nuevo torneo de Dota 2 acaba de ser anunciado de la mano de una organización que decidió ingresar al mundo competitivo de este esport.

Se trata del torneo BLAST Bounty Hunt, torneo organizado por Blast Premier. Uno de los organizadores de torneos de Counter Strike más prestigiosos actualmente y que son conocidos por sus torneos que pertenecen a la BLAST Pro Series.

En esta ocasión, la empresa anunció la creación de este torneo que será de forma online y que contará con los 6 mejores equipos de Europa.

- OG

- Team Secret

- Team Nigma

- Team Liquid

- Alliance

- Ninjas in Pyjamas

Every game, map, and performance matters. Who will come out on top as the Bounty heroes once the dust has settled? Welcome, teams. #BLASTDota pic.twitter.com/jVoU72aChM

Al tratarse de un torneo únicamente entre 6 equipos, BLAST Pro decidió realizar un formato de doble eliminación. El torneo, que se realizará entre los días 9 y 13 de junio, será al Mejor de 3 excepto por la final que será al Mejor de 5.

Por lo que se puede leer en la página oficial del torneo, los equipos serán divididos en diferentes categorías. La primera será de los equipos que terminaron en los puestos 1 y 2. Estos se enfrentarán en la final de la Upper Bracket para definir al primer finalista.

Por otro lado, los equipos entre los puestos 3 y 6, jugarán desde la Lower Bracket para definir al segundo finalista.

Si bien no está especificado en el comunicado. Lo más probable es que se realice una fase de Grupos para definir el orden de los equipos.

Si bien la división de los equipos parece complicada. No es lo que llama más la atención de este torneo. Lo que más llama la atención, es la forma en la que se repartirán los premios.

Resulta que este torneo, tendrá un Prize Pool de 150 mil dólares. Lo curioso de todo esto, es que ningún equipo, ni siquiera el primer puesto, tiene un monto fijo en su premio.

BLAST Pro ha decidido que cada equipo empezará con un total de 15 mil dólares. Los equipos que acabaron en los puestos 1 y 2 empezarán con 20 mil dólares.

En cada partida, el equipo “apostará” el 40% de su premio. En total, un equipo podría ganar 45 mil dólares en su recorrido durante el torneo.

Según los cálculos de BLAST Pro, un equipo que no ha perdido ningún enfrentamiento, podría ganar hasta 96 mil dólares. Teniendo en cuenta que también gane el premio por las recompensas adicionales.

Para hacer este torneo mucho más interesante. BLAST Pro decidió añadir una temática en la que el público también participa. Estos, podrán votar por una recompensa adicional en cada partida. Además, un fanático afortunado podrá ver su nombre dentro de esta recompensa.

Eso no es todo, y es que tú también podrás ganar una parte del Prize Pool. Resulta que BLAST Pro ha destinado 5 mil dólares del pozo para el Fan Prediction Game.

Los fanáticos, podrán votar por quien ganará el encuentro, la cantidad de recompensas recolectadas y una diversidad de cosas que aún faltan anunciar.

Thanks for the warm welcome, here's what we have planned for you:



6 of the best @DOTA2 teams in Europe

$150,000 prize pool

40% of the bounty is in play at all times

$5k goes to fan predictions, this is where you get to play...



Read more: https://t.co/OB9kn8LkqO#BLASTDota pic.twitter.com/em2xcfxvQY