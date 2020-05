Moxxi, caster de Dota 2, es victima de acoso a través de las guilds del Battle Pass

La llegada del Battle Pass trajo consigo mecánicas bastante interesantes y que fueron aplaudidas por un gran sector de la comunidad.

Entre estas nuevas mecánicas, se encuentran las Guilds o Gremios que nos permiten hacer agrupaciones de hasta 50 jugadores para cumplir diferentes retos para subir los niveles de nuestro Battle Pass.

A pesar de lo bueno que suena esto, hay un pequeño problema con estas Guilds. Y es que cualquiera puede ser invitado a unirse a una a pesar de no tener a esta persona agregada a tu lista de amigos.

Esto es lo que ocurrió con la famosa caster Michelee “Moxxi” Song quien, a través de sus redes sociales, pidió a Valve que por favor agreguen una opción para bloquear invitaciones de extraños a sus Guilds después de sufrir acoso a través de estas invitaciones.

Hey @valvesoftware ? Can we please implement a way to block @Dota2 guild invites from non-friends or something? I don't appreciate getting sent photos of dicks disguised as guild invites while I'm streaming. — Moxxi (@MoxxiCasts) May 26, 2020

"Oigan Valve. Podemos por favor implementar alguna forma de bloquear las invitaciones de guils de Dota 2 de personas que no tengamos en nuestra lista de amigos. No me parece agradable que me manden fotos de pe*** como invitaciones mientras estoy en streaming."

Bloque invitaciones de personas que no conoces

Después de este inconveniente, y de que muchas personas se solidarizaran con ella por el inconveniente sufrido, Moxxi encontró la forma de bloquear estas invitaciones de personas que no conoce. Esto, gracias a una usuaria en Twitter que comentó su publicación.

Looks like there's a command now to block unwanted invites to guilds: dota_guild_ignore_invites 1



Thanks to @Cyborgmatt for info about the fix. — Moxxi (@MoxxiCasts) May 27, 2020

"Tal parece que hay un comando para bloquear invitaciones de personas que no conoces a sus guilds: dota_guild_ignore_invites 1"

Este comando hay que ponerlo en la consola para activarlo.

