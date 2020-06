Dota 2 Guía: Apuestas del Battle Pass 2020 cómo funciona, fichas doradas y recomendaciones

Dota 2 trae muchas características que funcionaron en sus Battle Pass pasados, pero esta vez decidieron renovar algunos apartados. Hablamos de las apuestas (wagers) que son monedas que se transforman en puntos de batalla que nos ayudarán a subir más rápido nuestro Pase de Batalla.

Estas fichas han sido modificadas para la edición del BP 2020 TI10 y funcionan de manera diferente. En esta guía te explicaremos cómo se utilizan, cómo conseguir más apuestas, las fichas doradas, consejos y recomendaciones para que consigas muchos niveles.

Dota 2 Guía de las Apuestas del Battle Pass 2020

Han renovado muchas secciones de las apuestas dentro del juego, este Battle Pass 2020 parece un poco más difícil de subir. Sin embargo, con estos consejos debería quedarte más claro la situación.

IMPORTANTE: las fichas que nos renuevan cada semana las llamaremos "fichas normales" y las "fichas doradas" o "fichas tributo" son diferentes porque no se renuevan. Más adelante los detalles.

¿Cómo funcionan las nuevas apuestas en el Battle Pass 2020?

Ahora cada ficha de las apuestas vale 120 Puntos de Batalla (también llamados Battle Points). Antes cada ficha otorgaba 80 puntos, solo que hubo un parche que aumentó la recompensa en 50% el 1 de junio. Cada 1000 puntos juntados se suman a 1 nivel que aumenta tu BP TI10.

EL DATO: este sistema nuevo de apuestas se le conoce también como "sistema 1-2-3".

Antes que salgan los creeps en una partida en modo Normal, Ranked o Turbo tendremos 40 segundos para apostar nuestras fichas y una cantidad limitada. Como mínimo 1 ficha y como máximo 3 fichas.

Estas fichas aumentan su recompensa con cada racha de apuestas correctas que tengamos. Sin embargo, la racha de apuestas victoriosas tiene un límite que veremos a continuación:

EL DATO: la racha de apuestas solo se activará si apuestas alguna ficha en esa partida, sino lo haces no se activará y mantendrás tu racha.

Primera partida correcta: +0% extra por predecir victoria.

Segunda partida correcta: +25% extra por predecir victoria.

Tercera partida correcta: +50% extra por predecir victoria.

Cuarta partida correcta: +75% extra por predecir victoria.

Luego de la cuarta partida se reinicia la racha y vuelves al inicio hasta que se repite el ciclo. Si en una partida que apostaste pierdes. Tu racha se reinicia y empiezas desde el bono de 0%.

Ejemplo: Aposté 2 fichas (sería 240 puntos) y tengo +50% por el bono de la tercera victoria seguida. Entonces la recompensa total sería 360 puntos de batalla si ganas.

Los logros relacionados a las apuestas del Battle Pass 2020

Además, debemos tomar en cuenta los logros relacionados a las apuestas que nos otorgarán niveles para nuestro Battle Pass.

Juego Rayado | Streaky play: completa 1 racha de 3 acumulaciones seguidas. 500 puntos

No dejes nada al azar | Leave nothing to chance: completa 5 rachas de 3 acumulaciones seguidas. 1500 puntos

Bendecido por la diosa | Blessed by the goddess: completa 10 rachas de 3 acumulaciones seguidas. 3000 puntos

Podremos conseguir hasta 5000 puntos de batalla en total con estos 3 logros.

Recomendaciones para conseguir la máxima ganancia

Para conseguir la máxima ganancia conviene apostar 3 fichas cuando tu racha es de 75%, o sea en la cuarta partida de victoria de apuesta. Esta victoria nos daría el siguiente resultado:

3 x 120 = 360 + 75% = 630 puntos de batalla.

Así que para siempre obtener la máxima ganancia en Dota 2 haremos la siguiente apuesta cuando estemos seguros de ganar la partida.

Primera partida: 1 ficha = 120

Segunda partida: 1 ficha = 150

Tercera partida: 1 ficha = 180

Cuarta partida: 3 fichas = 630. Todo suma 1080 puntos de batalla

En cada periodo gastaremos hasta 6 fichas. No te olvides que las fichas normales que no gastaste esa semana no se acumulan. Veamos cómo conseguir más fichas a continuación.

¿Cómo consigo más fichas para apostar?

Semanalmente los días lunes a las 10:00 horas Perú, aproximadamente, Dota 2 vuelve a entregar estas fichas que si no las utilizaste no se acumularán. Te dará un tope de 10 fichas, estas fichas pueden incrementarse si llegas a los niveles del Pase de Batalla:

EL DATO: las fichas que no apuestes en la semana no se acumulan para la siguiente.

5 Fichas extras: niveles 130 y 274.

10 Fichas extras: nivel 387.

También porque tu nivel de Guild aumente obtendrás más fichas para apostar y esto lo encontramos en:

Nivel 13: +3 fichas extras para apostar por semana

Nivel 22: +5 fichas extras para apostar por semana

En total solo con la suma de clan a la semana tendríamos 18 fichas.

En total solo con la suma de niveles del Pase de Batalla tendríamos 30 fichas.

Si sumamos todo obtendríamos 38 fichas a la semana.

Apostando las 38 fichas a la semana priorizando el 75% haríamos:

38/6 = 6.3, 6 x 630 + 6 x 450 = 6480 puntos de batalla por semana aproximadamente. Si todas esas 24 partidas son victorias.

¿Cómo funcionan las fichas tributos o conocidas como "doradas"?

Aparte del sistema 1-2-3 que mejora nuestra ganancia por ficha apostada. Tenemos fichas tributo o también llamadas "fichas doradas" que aumentan la recompensa de tu apuesta y las apuestas de tu equipo. Estas fichas son de uso consumible (no se renuevan) y las encontramos en los siguientes niveles:

2x Fichas de 100%: niveles 84, 116, 151, 233, = 8 fichas

2x Fichas de 200%: niveles 257, 296, 372, 442, 502, 705, = 12 fichas

2x Fichas de 300%: niveles 855, 1055, 1116, 1455, 2675, = 10 fichas

El mejor momento para apostar tus fichas tributo es que al menos tengas 3 fichas normales para que sean 360. Ahora vayamos a la simulación:

360 + 500% = 1800, si tuviéramos el 75% hubiera sido 2070 puntos de batalla ganados en esa partida.

Recomendaciones para maximizar todas las ganancias

Ahora si semanalmente nos entregan 10 fichas, al menos que lleguemos al nivel 130 o el Guild al nivel 13. Tendremos que apostar así:

1-1-1-3-1-1-2 -> LA OTRA SEMANA -> 3-1-1-1-3-1 -> LA OTRA SEMANA -> 1-1-3-1-1-3 -> ...

IMPORTANTE: Siempre calcular que no nos sobren fichas y que la partida de 75% tenga al menos 3 fichas.

Como esto funciona en turbo, busca un buen grupo de jugadores para apostarlas y asegurar tus partidas.

También existe otro método que maximiza la ganancia de apuestas, pero donde priorizamos las 3 fichas en la partida 75% hay un margen de ganancia mejor. Repasemos a continuación:

Método 1 – 3 – 3 – 3

120 (1) + 450 (3) + 540 (3) + 630 (3) = 1740, esto sería en una semana y si lo repetimos la siguiente semana tendríamos en total 3480.

Método 1 – 1 – 1 – 3

Semana 1 | 120 (1) + 150 (1) + 180 (1) + 630 (3) + 120 (1) + 150 (1) + 360 (2) = 1710.

Semana 2 | 630 (3) + 120 (1) + 150 (1) + 180 (1) + 630 (3) + 120 (1) = 1830, sumando ambas semanas tenemos 3540.

La diferencia total es de 60 puntos de batalla y tenemos más oportunidades de completar el logro. De repente, alguna partida de apuesta que perdamos nos hará retroceder en lograr la meta. Si tienes algún método mejor puedes compartirlo.

Esta fue la guía para apostar tus fichas normales y fichas doradas (fichas tributo) en el Battle Pass 2020. Quizás te has percatado que la ganancia de fichas por partida ha sido reducida a comparación del año pasado y si eres alguien que mamutea también te afecta mucho porque necesitas más partidas. ¿Qué opinas sobre este nuevo método de apuestas para subir de niveles en Dota 2?

Video: Dota 2 Battle Pass 2020 Guía de Apuestas y Fichas 1 2 3 [Wagering]

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook! #Yomequedoenbase