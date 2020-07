Técnico de NVIDIA dice que cuantos a más FPS, nuestras posibilidades de victoria aumentan

Para ser un jugador profesional o incluso un jugador casual, necesitamos una serie de implementos que mejoraran nuestra experiencia al momento de jugar. Es por eso que, muchos jugadores suelen invertir grandes montos de dinero, para conseguir una mejor experiencia de juego y obtener la victoria en sus partidas.

Uno de los elementos que mayor importancia tiene, pero que mucha gente no lo ve como tal, son los monitores y la cantidad de FPS que estos pueden procesar.

Hace unos días, la Agencia Efe entrevistó a Alexandre Ziebert, Técnico de Marketing de Nvidia para Latinoamérica quien dijo algo bastante interesante sobre la relación de los FPS y nuestra posibilidad de ganar una partida.

“Cuanto más alta tu tasa de cuadros por segundo, tienes un mejor tiempo de respuesta y con eso, te responde mejor el sistema, ves las cosas antes, tienes más tiempo para reaccionar y con eso obtienes un mejor rendimiento

Sumado a esto, Ziebert compartió cuales son las recomendaciones que debería tener un monitor y nuestra tarjeta gráfica para jugar de la mejor manera.

Nuestra recomendación general es que tengas como mínimo 144 cuadros por segundo en tu juego, cada juego tiene sus requerimientos distintos, por ejemplo en 'Counter Strike' llegas a 144 FPS muy fácilmente con una GTX 1650, mientras que en juegos como 'Fortnite' necesitarías una RTX 2060”.

¿Qué son los FPS?

Quizás has escuchado este término en muchos lugares y no solo en los videojuegos. Pues también es un término usado en películas. Los FPS son las siglas de Frames Per Second, que se traduce en cuadros por segundo. Y habla de la cantidad de imágenes que se procesan dentro de un segundo y que dan la sensación de movimientos. Cuantos más FPS haya, veremos más clara la imagen y tendremos una mayor cantidad de detalle en estos.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!

Fuente: Tarreo