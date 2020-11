Dota 2: PSG.LGD derrota a 4AM en la gran final de CDA-FDC y son los campeones

La gran final del torneo de Dota 2 en la región china "CDA-FDC Professional Championship" finalizó con un gran duelo entre PSG.LGD y Elephant.4AM al Mejor de 5. Este encuentro tuvo como plato fuerte el reencuentro de los compañeros del equipo subcampeón de The International 2018.

PSG.LGD tenía a Ame de regreso, mientras que Elephant.4AM contaba con Somnus, Yang, fy que fueron parte del equipo de PSG.LGD junto a Ame. El torneo tuvo un pozo de premios de 600 000 yuanes que son cerca de $90 000 que se repartieron entre los 8 equipos participantes.

La serie fue un ida y vuelta constante, donde ambos conjuntos mostraban su gran nivel de Dota 2. Elephant.4AM se llevó el primer juego en poco tiempo tras ganar unas peleas con Chen y Leshrac. El segundo encuentro tuvo a Zeus de PSG.LGD como protagonista ocasionando mucho daño en peleas y dándole la victoria.

En la tercera partida apareció Anti-Mage a manos de Ame, su rival fue Sven de Eurus. Esta batalla se extendió hasta los 50 minutos de juego, donde la iniciación era quien marcaba el juego y salió vencedor PSG.LGD. La cuarta partida fue más rápida y las peleas constantes de 4AM evitaron que PA de Ame pueda armarse por completo.

El quinto y definitivo juego tuvo como protagonistas a Drow Ranger de Ame y Arc Warden de Eurus. Otra vez la iniciación de PSG.LGD pudo definir el juego y volverse campeones del torneo llevándose cerca de $30 000 a casa.

Este torneo marcó el debut de Elephant.4AM que pudo superar en su camino a los equipos Invictus Gaming, Team Aster, Royal Never Give Up y último a PSG.LGD para volverse campeones. Recordemos que Vici Gaming decidió no formar parte de este evento para que sus jugadores puedan descansar.

La próxima parada de los equipos chinos es China Dota2 Pro Cup Season 2 que empezará este 14 al 29 de noviembre del 2020.

