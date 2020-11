Dota 2: Infamous Gaming consigue un importante empate contra 4Fun por la Realms Collide Season 2

Después del apretado empate entre Unknown Team y Omega Gaming, era el momento de que otra escuadra de Perú demostrara por qué somos uno de los países más fuertes de la región en lo que a Dota 2 se refiere.

Infamous Gaming y 4Fun se veían las caras una vez más aunque, esta vez era por la Realms Collide.

Primera partida

Desde que 4Fun logró vencer a Quincy Crew en la final de The Summit 13, se ha vuelto en uno de los equipos más peligrosos de la región y, en este primer juego contra la escuadra de Perú, quedó más que demostrado. EternalEnvy y compañía vencieron en unos rápidos 22 minutos a Infamous Gaming que se vio superado en todos los aspectos del juego.

Sin lugar a dudas, el MVP del juego fue el Ember Spirit (Ryoya) que terminó con un KDA de 16/0/6 y que le hizo insoportable la partida a los chicos de Infamous Gaming.

Segunda partida

La segunda partida tuvo un inicio que no benefició para nada a Infamous Gaming. La Lina (Mr.Jeans) fue muy presionada y no parecía que conseguiría tener el impacto deseado. Aún así, el Sven (Pakazs) y la Legion Commander (Papita) fueron los héroes que fueron inclinando la balanza a favor del equipo de Perú pues el Faceless Void (EternalEnvy) no estaba teniendo una buena partida.

A medida que se llegaba al Mid Game, el Sven se empezó a salir de control y se convirtió en el factor de victoria para Infamous Gaming pues, ningún héroe de 4Fun tenía la suficiente capacidad de matarlo.

Finalmente, en 35 minutos y con Mega Creeps en contra, 4Fun tendría que aceptar la derrota otorgándole a Infamous Gaming su segundo empate en este torneo.

