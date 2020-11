Dota 2: Elephant completa el pago por Eurus a Vici Gaming y ya puede jugar con el equipo

El día de ayer les comentamos la noticia de que Zhang "Eurus" Chengjun, uno de los jugadores chinos de Dota 2 más conocidos a nivel mundial, todavía no podía llegar a su nuevo equipo Elephant 4AM debido a que estos todavía no habían completado el pago a Vici Gaming para el traspaso del jugador.

Pues parece que, después de un mes, la novela de Eurus con ambos equipos de China llegó a su final.

A primeras horas de la mañana, a través del Twitter oficial de Vici Gaming, se dio a conocer que Elephant 4AM había completado el pago por el traspaso del jugador y este ya estaba habilitado para jugar los torneos en los que su equipo estaba participando.

The transfer process has been completed. Effective immediately, Zhang 'Eurus' Chengjun is leaving VG to officially join 4AM.Elephant.

We wish our former core player the very best of luck in his new home and we are grateful for his contributions to the legacy of VG #Dota2 ! pic.twitter.com/2XLvJ1YVlf