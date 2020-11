La comunidad peruana de Dota 2 peruana se solidariza con los fallecidos en las redes sociales

Esta época de crisis política generada en Perú por el Congreso de la República ha motivado a que muchos salgan a la marcha nacional a protestar. Entre ellos algunas figuras de la comunidad peruana de Dota 2 mostraron su solidaridad con las víctimas que fallecieron el último sábado 14 de noviembre.

Podemos que casi todas las figuras que tienen una gran cantidad de seguidores han cambiado sus imágenes de perfil en Facebook y Twitter como muestra del rechazo a la violencia ocurrida hace unas horas atrás. Repasemos quienes se unieron a esta iniciativa que une a todo el país.

El popular streamer y caster de Dota 2, Rikardo "Mr.Choco" Mendoza, estuvo compartiendo desde los primeros días de manifestaciones su postura en contra de toda la situación originada por el Congreso del Perú. Mediante su cuenta de Facebook modificó su perfil y compartió todos los comunicados importantes como las personas desaparecidas, noticias y más.

4D Esports, organizador de torneos, decidió detener la transmisión del torneo Realms Collide 2 en su página de Facebook como muestra de luto por las personas fallecidas:

"No hay una forma ideal para comunicar nuestro dolor luego de los sucesos de anoche. Sentimos que hoy están empezando los cambios, pero el costo ha sido demasiado elevado. Por eso, queremos ser parte de la protesta evitando bloquear la información necesaria con las partidas de hoy, que se jugarán a puerta cerrada y sin narración. Informaremos los marcadores finales el día de mañana.

Invitamos a nuestra querida audiencia a aprovechar el día para informarse. Puede parecer tedioso, pero hoy Sudamérica sufre con el Perú y nuestra única herramienta de cambio es la información."

El capitán de Beastcoast, Steven "StingeR" Vargas, también compartió su postura en Facebook:

"La renuncia de Merino solo fue un paso. Compartan la información e infórmense para elegir bien, que el congreso no es mas fuerte que los mas de 30millones de peruanos.

Lista de personas desaparecidas

Tal vez algunas de estas personas salieron en grupo con amigos o solas, pero si tienen alguna información compártanla, que una marcha pacifica por nuestros derechos que ya dejo de serlo desde el momento en que policías abusaron del poder y conspiraron para quebrantar al pueblo.

No dejemos que esto evolucione mas, no dejemos que Perú vuelva a la normalidad donde nuestros impuestos son los que financian y llenan los bolsillos de los que más daño hacen al pueblo, pero primero no dejemos que estas personas que salieron a reclamar sus derechos y los de todos los que no pudieron asistir sigan desaparecidas y que sus familias pasen mas horas de sufrimiento."

Otra figura que se ha manifestado en redes sociales es Techies Senior 2.0 que actualmente está en una marcha por Ancón:

El jugador argentino de Dota 2 y actual offlaner de Infamous Gaming, Mariano "Papita" Caneda, también mostró su postura en esta situación que sufre el Perú, pues él considera nuestra nación como su segundo hogar:

"Perú es un país que me dio un segundo hogar y aprecio un montón. Desde hace algunos dias me he puesto a informarme de lo que esta pasando en Peru, su politica, congreso y las marchas que estan ocurriendo. Me da mucha rabia e indignacion ver como la policia va literalmente en contra de el bienestar del pueblo, sea el país que sea. Apoyo al 100% las marchas pacificas que estan ocurriendo y no creo que 130 personas (68 de las cuales tienen procesos en investigación judiciales) en un sistema tan podrido puedan ir en contra de la voluntad de no solo miles sino millones, porque no todos pueden salir. Ver las manifestaciones y los jovenes que estan marchando por un pais mejor a mí me dio un monton de esperanza y por eso me uno a difundir todo lo que pueda ser util para esta etapa tanto acá pero mucho mas en mi instagram que es mariano.caneda, porque tienen mas visibilidad las historias y se pueden publicar imagenes en conjunto. Por favor me pueden mandar mensajes con imagenes utiles para difundir. Todavia estoy en dudas si voy a participar de las marchas por varias razones, espero igualmente que se escuche al pueblo de una vez. Vamos Perú

PSDTA: Por favor, informarse no cuesta nada mas que la voluntad de hacer unas cuantas busquedas, lecturas de texto, escuchar gente que sabe y son independientes en sus ideologìas, hablar con argumentos con amigos sobre el tema, informarse de algunos hechos historicos, etc. Les puede cambiar la vida y a la gente del paìs en el que viven volverse concientes del mundo en el que habitan y como funcionan las cosas para poder tener opiniòn propia."

Ellos son solo algunos de las decenas de figuras de Dota 2 que han estado mostrando gestos de luto y solidaridad por las víctimas de la marcha nacional.

