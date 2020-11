Dota 2: Eurus no podrá jugar con Elephant.4AM por transferencia no pagada a Vici Gaming

La escena china de Dota 2 está jugando el torneo China Dota2 Pro Cup Season 2 con los mejores equipos como Vici Gaming, PSG.LGD, Elephant.4AM, EHOME, entre otros. Pero, nuevamente reapareció el problema entre Vici Gaming y Elephant.4AM originado por el jugador Eurus.

Resulta que el acuerdo que habían firmado los equipos chinos no fue cumplido por la organización de 4AM, esto motivó a Vici Gaming actuar de inmediato reclamando lo que corresponde y evitando que el hard carry Zhang "Eurus" Chengjun este importante torneo.

Vici Gaming se pronunció en sus redes sociales debido a la situación de Eurus, ya que su traspaso no ha sido pagado hasta la fecha:

"Anuncio de VG Dota 2

Durante el período de transferencia de esta temporada, no se ha completado la negociación sobre la transferencia de Zhang Chengjun (ID: Eurus) con 'Little Elephant'. De acuerdo con el principio de preocuparse por los jugadores, todavía hicimos un compromiso y permitimos que Eurus se uniera primero al equipo 4AM y participar en el entrenamiento de equipo y la competencia.

Sin embargo, hasta ahora, 'Little Elephant' no ha determinado el tiempo de pago, y el procedimiento de transferencia no ha terminado.

Finalmente, después de la comunicación entre ambas partes, Eurus no puede participar temporalmente en las competeciones del equipo hasta que se haya liquidado su cuota de transferencia.

Esperamos que los fans de Dota2 entiendan."

Anteriormente, ambas organizaciones habían logrado un acuerdo y hasta que se cumpla las condiciones de pago recién podría volver a participar Eurus. El torneo empezó el 14 de noviembre y durará hasta el 29 de este mes, El 15 de noviembre tuvieron su debut ante Vici Gaming, en reemplazo de Eurus jugó Yang y la partida quedó 2-1 a favor de VG.

¿Crees que Elephant.4AM está cometiendo demasiadas faltas en la escena china de Dota 2?

