Dendi: "si mi equipo requiere que cambie de rol, con mucho gusto lo haré"

Danil "Dendi" Ishutin es uno de los jugadores de Dota 2 más reconocidos y queridos a nivel mundial. Campeón del primer The International, el ucraniano no ha tenido unos buenos últimos años quedando fuera de varios torneos importantes a nivel mundial junto a su organización B8.

Hace poco, el capitán de B8 le brindó una entrevista a Jaxon.gg donde habló sobre diferentes aspectos de su carrera y sobre su futuro como jugador.

¿Qué lo inspiró a comenzar su propia organización de deportes electrónicos, B8, después de dejar NAVI?

"Me tomó un tiempo darme cuenta del siguiente paso que debía dar. Mucha gente cercana a mí, de mi entorno, me empujaba a crear mi propia organización y supongo que era el momento adecuado para ello."

¿Formar tu propia organización fue una de las razones por las que dejar a NAVI?

"NAVI sigue siendo un hogar para mí. Pasé 8 años de mi vida con esta marca, dando lo mejor de mí y viviendo diferentes épocas. Aprendí mucho y conocí a muchas personas y amigos excelentes, que me ayudaron a llegar a donde estoy hoy, y estoy extremadamente agradecido con todos.

Siempre me siento parte de eso y ni siquiera irme lo hará diferente. Formar mi propia organización es solo un capítulo nuevo y diferente de mi vida que es muy emocionante y desafiante para mí."

¿Por qué no dejaste NAVI y probaste con otro equipo mucho antes?

"En primer lugar, me acostumbro mucho a las personas que me rodean y empiezo a crear lazos afectivos muy rápido. Sentí que le debía algo a mucha gente de allí, a los que me han ayudado a lo largo de los años. Además, siempre tengo una gran confianza en mi equipo y creo que puedes construir algo muy fuerte, pase lo que pase, si trabajas duro y tratas de solucionar todos los problemas que aparecen."

Foto: Valve

Desde que se formó B8, tener un roster estable ha sido un punto de preocupación. ¿Qué problemas enfrentó / está enfrentando al presentar un roster estable?

"Problemas muy diferentes con diferentes listas. Estoy aprendiendo mucho sobre el proceso de construcción, cómo hacer las cosas bien o cómo no repetir los mismos errores nuevamente. Los jugadores suelen querer ver los resultados aquí y ahora.

Pero depende de dónde se encuentre al principio, qué tan duro esté dispuesto a trabajar y cómo pueda lidiar con los diferentes problemas que aparecen. No todo el mundo tiene mucha experiencia por lo general en esos puntos y no todo el mundo está preparado para escuchar y aprender / mejorar.

Los "humanos" solemos aprender de nuestros propios errores "

Su roster actual es una mezcla de talentos jóvenes y futuros, con la excepción de NoFear y tú, que están familiarizados con jugar Dota 2 en el gran escenario. ¿Cuál fue el motivo de colaborar con estos jóvenes?

"Vi mucho potencial en TSA e intentamos encontrar jugadores que pudieran encajar en el equipo y estar dispuestos a escuchar y aprender. Así que Limitless y Watson encajaban bien."

Foto: B8 Twitter

¿Alguna vez ha sentido la necesidad de cambiar de rol?

"Nunca sentí la necesidad de cambiar de rol, pero si es necesario, siempre estoy dispuesto a hacerlo. Creo que puedo interpretar todos los papeles, excepto quizás el de carry ya que siento que es un poco aburrido para mí. Solo necesito tiempo para adaptarme y aprender.

He pasado 15 años jugando a Dota y si mi equipo requiere que cambie de rol, con mucho gusto lo haré. Solo estoy tratando de proporcionar todo lo que puedo de mi lado."

Para alguien que ha ganado el mayor galardón en Dota 2, como TI, ha estado luchando por seguir jugando al más alto nivel durante bastante tiempo. ¿Alguna vez te has sentido desmoralizado por no poder jugar o competir en el gran escenario en los últimos tiempos? ¿Lo echas de menos y qué tanto quieres que vuelva a suceder?

"¡Por supuesto! Me he sentido triste en numerosas ocasiones porque no puedo competir al más alto nivel en este momento. Pero creo firmemente que el tiempo pondrá todo en su sitio. Estoy súper motivado y trabajando duro para lograr mis objetivos. Extraño mucho vencer a los mejores y el esfuerzo de competir está en mi naturaleza."

¿Qué te mantiene motivado para jugar Dota 2 a nivel profesional incluso hasta el día de hoy? ¿La reciente serie de "fracasos" ha revitalizado su vigor para trabajar aún más duro y demostrar que todavía es un jugador de primer nivel?

"Realmente creo que puedo competir con los mejores en todos los niveles. Estoy muy abierto a aprender y mejorar todos los días. Y todos los días, meses, años trabajo cada vez más y más duro. Los fracasos siempre te empujan hacia adelante. A veces, cuando te derriba, necesitas aprender a levantarte"

Por favor, comparta sus pensamientos sobre el formato actual de la Liga Regional DPC en general. ¿Está funcionando según lo previsto para mejorar la escena o el sistema actual todavía no es lo suficientemente bueno?

"Creo que este sistema es asombroso para los espectadores. Pero quizás sea un poco difícil para los jugadores (o quizás no nos hemos acostumbrado todavía) ser los más productivos. Queremos permanecer en el bootcamp mientras competimos en el DPC, pero permanecer en el bootcamp durante casi 2 meses es extremadamente difícil.

Así que seguimos buscando formas de equilibrar las cosas y no agotarnos, seguir creciendo y mostrar nuestros mejores resultados al mismo tiempo. Si no me equivoco, estamos viendo una afluencia de más y más espectadores que miran Dota a diario, así que supongo que el sistema está funcionando."

¿Cuál es su mayor arrepentimiento en los últimos tiempos (en los últimos años) tanto desde un punto de vista profesional como personal?

"No me arrepiento de nada. Estoy disfrutando donde estoy ahora. Realmente me gusta la forma en que van las cosas y veo más y más gente con mucho talento a mi alrededor."

Muy bien Danil, eso es un resumen. ¿Algo que le gustaría decir antes de cerrar la sesión?