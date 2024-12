Alejandro Moral, Director Regional de Beastcoast: "queda un sin sabor del no haber dado nuestra máxima performance en la AniMajor"

Alejandro Moral, Director Regional de Beastcoast desde su llegada al Perú, le concedió a Libero Esports una pequeña entrevista donde habló sobre la participación del equipo en la AniMajor, sobre su clasificación a The International 10 entre otros aspectos sumamente relevantes para el desarrollo del equipo de Dota 2 y los esports en la región.

Felicidades por su clasificación a The International 10 ¿Cómo se sienten con respecto a esta clasificación?

"Estamos muy satisfechos. La verdad es que era uno de los objetivos principales. No es que nos haya agarrado de sorpresa. Nosotros teníamos muy fijos los ojos en la clasificación y los chicos también sabían que se estaban jugando y por suerte lograron el objetivo. Son uno de los equipos, hasta quizás el más fuerte de la región. Ahorita la región está bien fuerte por eso digo uno de los. Se ha logrado el objetivo y con esto los chicos ya se sienten tranquilos. La organización también ya está un poco más tranquila mencionando los últimos resultados que hemos estado teniendo."

La clasificación a The International 10 estuvo llena de suspenso debido al Ranking DPC ¿Consideran merecida esta clasificación o hay algún mea culpa por parte del equipo?

"No hay una mea culpa porque me parece muy bueno que este modo del DPC, de ligas, se asemeje mucho a lo que son las ligas tradicionales donde los primeros puestos, haciendo una similitud con el futbol, te dan la clasificación a la Libertadores o a la Champions League.

Dentro de nuestra región hemos quedado, en la Temporada 1, primer puesto y, en la Temporada 2, segundo puesto entonces de por sí ya está ahí la clasificación. Pero si queda, un sin sabor del no haber dado nuestra máxima performance en la última Major. Esto es aparte de la clasificación que se consiguió a través del desempeño de las Ligas Regionales y obviamente no es un mea culpa ni que sentíamos que no lo merecemos. Si no que estamos viendo simplemente lo que falló en las escenas internacionales."

Beastcoast clasificó en 11vo lugar a The International 10. Foto: WePlay!

Esta será la segunda vez que los 5 miembros del roster participen en un The International. ¿Consideran que esto les da una mayor responsabilidad o lo afrontan de la misma forma que la primera vez?

"Definitivamente ellos quieren superarse. Una vez que consigues un objetivo en tu vida siempre los pros players quieren superarse, ser algo mejor, como toda persona en la vida. Y ellos definitivamente están yendo a romper su record. Sacarse ese Top 8 y tratar de ir por algo más, pero con la clasificación y viendo los equipos fuertes que están aquí digamos que un Top 8 tampoco es cualquier cosa.

Inclusive la clasificación y estar juntándose con los mejores del mundo es algo para sentirse orgulloso. Y como les vuelvo a repetir, probablemente no es el último TI que ven, son jóvenes, y siempre van a tener oportunidades de brillar por lo menos por un tiempo más entonces a este TI quieren ir a superarse, pero creo que como es su segundo TI y hay pro players que tienen muchos encima deben tomarlo como una experiencia más. Como un aprendizaje nuevo."

¿Crees que el hecho de que también Thunder Predator vaya a The International, y de que irá un tercer equipo, les quita un peso de encima?

Eso tendría que ver más con cada jugador personalmente. Porque cada personalidad del jugador es distinta. Unos pueden decir que, si le quita un peso de encima, pero otro puede decir que le da exactamente igual. Otros pueden decir que bueno que estén acá porque así es más para la región, otro puede decir que no les gusta que haya tantos porque así tienen con quien compararme. Depende de la persona. Como organización creo que es súper beneficioso para todos que vayan más personas de la región porque así van a haber más ojos mundiales en la región y si al final le va mejor a un equipo o al otro, nosotros vamos más por el hecho de que cuantos más sudamericanos hayan mejor.

Thunder Predator clasificó en el 12vo lugar a The International 10. Foto: Thunder Predator

A Beastcoast como organización ¿Dónde les gustaría que fuera The International 10 después de que Valve anunciara su cancelación en Suecia?

"Si es que nos dan a elegir creo que en Sudamérica. Hay lugares tanto en Brasil como en Perú para hacer un The International. Lastimosamente Valve creo que se está tirando más a la opción de Europa. América no es una opción y Estados Unidos, por más que lo hayan hecho ya varias veces allá, tampoco es una opción. Parece que va a ser en algún lugar de Europa que no tenga tantas restricciones como las tienen los países de Europa más occidentales."

Su participación en la AniMajor no fue lo esperado por la comunidad. ¿A que creen que se debió esto?

"Lo veo como un deporte. Como un “Así pasan las cosas” Todos tienen sus altas y bajas. Veníamos de un desempeño bastante bueno durante todo el año y justo en la AniMajor comenzamos a tener estos resbalones como equipo. De repente no se sintieron con los héroes de confianza o el parche fue muy rápido o distinto a lo que ellos están acostumbrados. No podemos esperar siempre tener un rendimiento espectacular y es algo que les intento inculcar a los chicos para que no se sientan tan mal."

Terminada la Temporada 2 Scofield publicó un post donde hablaba sobre la ansiedad y el estrés que había estado sufriendo y también vimos cómo esta ansiedad afectó a Panda de NoPing. ¿Están tomando algún tipo de medida para poder afrontar los próximos torneos mucho mejor en lo que su estado mental se refiere?

"Nosotros con Beastcoast estábamos trabajando con un psicólogo deportivo de Estados Unidos, pero por la barrera de lenguaje y un tema de comodidad de los chicos y de que justamente él estaba allá hemos cambiado a un psicólogo peruano y a partir de este año estamos trabajado con este psicólogo que justamente se encarga de apoyar a los chicos en todos estos problemas.

Scofield menciona en su post que está recibiendo ayuda de un profesional y justamente este es ese profesional al que se refiere. Entonces, sí. Beastcoast si tiene un psicólogo deportivo que ayuda a los chicos en cada situación en la que se refiere."

Comunicado de Scofield en Facebook. Foto: Scofield Fan Page

¿Cuál es el rival al que le gustaría enfrentarse en The International 10 y cuál es la que no se quieren cruzar?

"Creo que tienen ganas de Team Secret porque no llegaron a enfrentarlos en la AniMajor. Aunque los dos estábamos clasificados, no tuvimos la oportunidad y es un equipo al que los chicos siempre le han tenido un tipo de admiración y respeto. Le quieren ganar a Secret definitivamente. Y bueno, los equipos chinos son para ellos, como decirlo… En mi experiencia, cuando yo estaba con ellos en la AniMajor los chicos decían hay que sacar scrims contra los equipos chinos porque son los más fuertes y bueno, tenían razón, ahora hay 4 equipos chinos clasificados a The International.

Ellos saben que los equipos chinos y Team Secret son a los que le gustarían bajarse."

Team Secret eliminó a Beastcoast, en esos tiempos Infamous Gaming, de The International 10. Foto: Valve

¿Qué equipo les gustaría que ganara la clasificatoria de Sudamérica y cual creen que va a ganar?

"Un poco por el sentimentalismo me gustaría que vaya Infamous o NoPing porque tengo buenas relaciones con ambas organizaciones y las personas dentro de su staff. Los dos han bajado a Lower Bracket y creo que por el bien de Infamous les haría bien una clasificación a un TI. Si me preguntas quien creo Unknown Team está muy fuerte con el jale de Pakazs, Sacred también es muy bueno, Robo Z también y creo que si no bajan de la Upper Bracket van a ser unos contrincantes fuertes para cualquiera."

A pesar de que Perú es potencia en Dota 2, vemos como el único jugador peruano que juega fuera es Timado y Brasil tiene dos como Kingrd y Lelis ¿A qué crees que se debe esto?

"Me parece que la barrera de idioma es uno de los factores más fuertes. Luego, el tema del hogar creo que pesa mucho. Cuanto tu eres un sudamericano tan acostumbrado, digamos, a la vida sudamericana que es muy particular, muy peculiar, es recontra familiar mucho más cercana, los cambios a veces te chocan mucho. Y me parece que al final estar en un ambiente cómodo, y ahora que Thunder o Beastcoast te pueden ofrecer la seguridad de pertenecer a una organización importante y ser profesional, me parece que esto está reteniendo a varios jugadores aquí. Lo cual no parece malo porque la región en si está teniendo más cupos a The International. Ya vamos a tener 3 invitados. Posiblemente en el próximo DPC se nos dé un cupo a la Wildcard entonces me parece que no es algo malo, pero entre la barrera del lenguaje y la barrera de estar en casa es lo que más pesa para que no haya más sangre sudamericana en más regiones del mundo."

Consideras que sería justo darle un cupo a la Wildcard para Sudamérica incluso cuando esto podría significar quitarle un cupo a otra región

"Me parece que algo se puede hacer. Me parece que tanto Norteamérica como Sudamérica merecen un cupo más. Norteamérica ha tenido muy buenas performances. Evil Geniuses en las dos últimas Major, Quincy Crew ha clasificado a ambas. También tuvo una buena performance en la AniMajor. Y digamos que que estas dos regiones sean las únicas con solo 2 equipos se ve un poco raro.

Me parece que algo pueden maniobrar por ahí para que no se quite un cupo a otra región si no que se incluya a Sudamérica tanto como a Norteamérica."

Algún mensaje de despedida que quieran dar a sus seguidores