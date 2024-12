Dota 2: ¿Y ahora que? ¿Qué va a pasar con el competitivo hasta el inicio de The International 10?

Por motivos políticos, The International 10 tuvo que ser cancelado en Estocolmo y reubicado en Bucarest . Sumado a esto, Valve tomó la decisión de retrasarlo por 3 meses para que los organizadores pudieran tener todas las facilidades para hacer el Mundial de Dota 2 que todos merecemos.

Valve había hecho todo lo posible para que la pasada edición del Dota Pro Circuit terminara con el tiempo justo para que The International 10 se realizara en agosto. Con lo que no contaban, era que el torneo se tendría que retrasar hasta octubre y esto también afectaría a su circuito profesional.

Desde las oficinas de Valve no se ha mencionado nada con respecto a la siguiente edición del DPC, en el comunicado que informaba sobre la nueva sede esto no se mencionó en ningún momento, y todo parece indicar que la opción más viable es retrasar las Ligas Regionales hasta noviembre o diciembre, si es que se les desea dar vacaciones a los jugadores después de The International 10 además de que los equipo hagan cambios en los rosters.