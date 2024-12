The International 10: ¿Cuánto dinero puedo ganar si Beastcoast o Thunder Predator ganan el Mundial de Dota 2?

18 equipos son los que se enfrentarán en The International 10 con el objetivo de conseguir la preciada Égida del Inmortal que los coronará como el mejor equipo de Dota 2 del año.

La casa de apuestas "ApuestaTotal" tiene una cuota de 51 soles. Es decir que, por cada sol que apueste puedo ganar 51 soles si es que Thunder Predator o Beastcoast salen campeones del torneo. Aún así, y a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no son los equipos que más pagan en el torneo.

A pesar de no tener su mejor temporada del Dota Pro Circuit, OG sigue siendo un rival de temer en este torneo. No por nada es el actual bicampeón de The International.