Streamer sobre Chris Rock: "Se te escapa un chiste malo, debes pedir disculpas"

Nadie presente en la ceremonia se esperó que Will Smith se levantará de su asiente a darle una bofetada al comediante, para luego regresar a sentarse y gritarle que no volviera a mencionar a su esposa.

Foto: Difusión

Como era de esperar, el momento quedó inmortalizado por millones de personas en las redes sociales, y tanto los memes como los comentarios no han faltado. Inclusive, la gente se ha dividido por no ponerse de acuerdo en si el accionar de Smith era el correcto o no.

Esta situación no ha escapado del mundo del streaming, donde ya tenemos a los primeros creadores de contenido reaccionando sobre lo sucedido. Uno de ellos es Coscu , embajador de Nike y streamer de Twitch con 3.6 millones de seguidores . El influencer dedicó unos minutos a hablar del hecho, manteniendo una posición de no justificar lo que hizo Smith y lamentando el mal chiste que cometió Chris Rock.

Para empezar, Coscu dijo que él " no está en contra de que Will Smith manifieste su enojo " pero señaló que " su accionar es cuestionable en ese lugar [Los Oscars 2022] y en ese contexto ".

También aprovechó en responderle a quienes ponían en duda que no hiciera nada si le tocara una situación así. Coscu señala que él "se enojaría mucho" y se "indignaría que un colega le esté faltando el respeto", pero asegura que no haría lo que hizo Will Smith de hacerlo en un evento. "En Los Oscars y o no pegaría una cachetada, subiría al escenario para dejarlo en rídiculo por el chiste de mal gusto que hizo".