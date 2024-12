Call of Duty Ghosts y por qué fue una de las entregas más olvidadas

En los últimos años, Call of Duty parece haberse recuperado de un periodo oscuro donde la saga ya estaba empezando a sentirse gastada. A 3 años de su estreno, Modern Warfare (2019) estableció las nuevas bases de cómo Activision empezaba a manejar de distinta forma una de sus franquicias más rentables.

30 millones de copias vendió hasta mayo de 2020, según reportes. Infinity Ward se había consagrado nuevamente como el estudio más importante de la saga Call of Duty. Sin embargo, no siempre fue así, y es que el estudio durante una época tuvo problemas para intentar volver a sorprender a la audiencia. No podemos culparlos, después de la trilogía de Modern Warfare (2007-2011) parecía difícil poder superarse.