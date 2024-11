11 años después, encuentran referencia a Dr. Disrespect en Call of Duty Modern Warfare 3

En ocasiones, varios videojuegos ocultan detalles o referencias que tardan años en encontrarse. Ya sea porqué pasó totalmente desapercibido, o que alguien se topó de casualidad con ello, no deja de ser sorprendente cuando suceden ese tipo de situaciones.

Esta vez, los protagonistas son Dr. Disrespect y Call of Duty Modern Warfare 3. Lanzado en el año 2011, la última entrega de la primera saga de MW se despedía con un título que trajo lo mejor de aquellas épocas, una campaña repleta de acción y un multijugador con los estándares clásicos que vemos actualmente en la saga como las rachas de baja.

Foto: Difusión

La cuenta "ModernWarzone" especializada en la saga Call of Duty, publicó a través de su cuenta de Twitter haber descubierto una referencia oculta a Dr. Disrespect. En una zona de la campaña, mientras estás investigando una librería, puedes encontrarte con un libro que tiene de nombre " Guy Beahm ", el verdadero nombre del influencer.

Foto: Difusión

Estuvo dentro de Activision Blizzard hasta el lanzamiento de Call of Duty: Advanced Warfare, uno de los primeros juegos de la saga en ser desarrollado completamente por Sledgehammer Games, quienes ya habían asumido el cargo de ser el tercer estudio dedicado a tener su propio spin-off como sucedió con Infinity Ward con Modern Warfare o Treyarch con Black Ops.

Con el hallazgo de una referencia a Guy Beahm, los fans ya se están preguntando si no habrá otros detalles ocultos. Por el momento, Dr. Disrespect no se ha pronunciado al respecto, pero es probable que vaya a mostrarse contento de saber cómo su verdadero nombre permaneció en uno de las entregas más importantes de la saga Call of Duty.