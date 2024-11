Call of Duty: Intentando probar ser inocente, tramposo se expuso solo

Cuando se realizan torneos competitivos en distintos videojuegos, está la gran preocupación de que un jugador esté utilizando trampas. Debido a que los eventos presenciales todavía no se han dado al 100%, varios organizan eventos digitales, lo que da pie a que inescrupulosos usuarios intenten valerse de programas alternativos para poder llevarse la victoria.

Aunque no siempre les sale la jugada, como ocurrió con este jugador llamado "Kenji". Recientemente se llevó a cabo un torneo 2vs2 de Call of Duty Vanguard donde estuvieron participando dos grupos. En uno de ellos, se encontraba el mencionado usuario, quien estaba matando con gran facilidad a sus oponentes, apodados iLuhvly y Sasuke. El par de jugadores empezaron a sospechar de las habilidades del usuario, por lo que no dudaron en acusarlo de estar cometiendo trampas.