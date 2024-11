¡Buenas noticias, inmigrantes! Salario mínimo en Nueva Jersey aumentará: ¿Cómo queda y cuándo comienza?

Aumento del salario mínimo empezará desde el 2025. / Foto: Freepik.

Si los trabajadores con propinas no alcanzan el salario mínimo estatal, los empleadores deberán cubrir la diferencia, como lo estipula la Ley Pública 2019, c. 32, que modifica la Ley de Salarios y Horas de Nueva Jersey. Además, la ley establece que las propinas son propiedad exclusiva de los trabajadores, y los empleadores no pueden retener ninguna parte de ellas.