¡Atención, Estados Unidos! Esta es la estrategia que se utilizó para calcular los aranceles de Donald Trump

Formula de los aranceles de Donald Trump publicada por la Casa Blanca y rescatada del medio de comunicación BBC.

No obstante, pese a su complejida hay una manera más sencilla de entender lo que hizo el gobierno. Esta consiste en tomar el déficit comercial de Estados Unidos con cada país , es decir, la diferencia entre lo que importa y lo que exporta, y dividir ese número en dos partes. Cabe mencionar que, con base en lo establecido por BBC, un déficit comercial se da cuando un país importa más productos físicos de los que exporta.

A expensas de lo que el mandatario afirmó, existen comentaristas que explican que estos aranceles no son recíprocos. Esto significa que no se basan en lo que otros países ya cobran a Estados Unidos, como impuestos sobre las importacione s o regulaciones que aumentan costos .

En lugar de eso, el gobierno de Estados Unidos calculó los aranceles con la idea de reducir el déficit comercial con cada país, es decir, para equilibrar la diferencia entre lo que Estados Unidos compra y lo que vende. Por ejemplo, el Reino Unido no tiene un déficit comercial con Estados Unidos, pero aún así ha recibido un arancel del 10%.

Esto muestra que no se está siguiendo una regla recíproca, ya que no tiene sentido imponer aranceles a países que no le venden más a Estados Unidos de lo que le compra. Así pues, solo se beneficia el país norteamericano. Esto se justifica mejor cuando, según un video publicado por El País, en pleno discurso, Donald Trump aseguró que el 2 de abril de 2025 será recordado como el día en el que se recuperó el destino de Estados Unidos, enriqueciéndose.